بعد 16 عاما.. ليدز يعود للبريميرليغ

عاد فريق ليدز يونايتد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد غياب دام 16 عاما، مستفيدا من الخسارة التي تلقاها وست بروميتش ألبيون أمام مضيفه هدرسفيلد تاون 1-2، اليوم الجمعة، في إطار منافسات المرحلة الـ 45 (قبل الأخيرة) من دوري البطولة الإنجليزية (شامبيونشيب).

وكان هدرسفيلد تاون تقدم في الدقيقة الرابعة بتوقيع لاعبه كريس ويلوك، قبل أن يسجل دارا أوشي هدف التعادل لوست بروميتش (42).

وفي الدقيقة 86، سجل إيميلي سميث روي هدف الفوز لهدرسفيلد تاون، ليمنح بطاقة الصعود المباشر الأولى لليدز يونايتد الذي يرجع تاريخ آخر مشاركة له بالدوري الممتاز إلى موسم 2003-2004.

وتجمد رصيد وست بروميتش عند 82 نقطة في المركز الثاني، بفارق خمس نقاط خلف ليدز يونايتد المتصدر.

كما يبتعد وست بروميتش بفارق نقطة عن برينتفورد صاحب المركز الثالث، وهو منافسه على بطاقة الصعود المباشر الثانية.

ورفع هدرسفيلد تاون رصيده إلى 51 نقطة في المركز الـ 17.