بالفيديو- أشاح بيده بعد هدفه.. تصريحات نارية لميسي الغاضب من تراجع برشلونة

لم يخف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي غضبه من مستوى فريقه برشلونة، الذي تلقى ضربة جديدة بهزيمته أمام أوساسونا 1-2، في ليلة خسارة لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، الذي توّج به غريمه ريال مدريد.

فقبل جولة من ختام الموسم، فاز الريال على فياريال 2-1 ويتوج باللقب، في حين خسر برشلونة أمام أوساسونا الذي لعب بـ10 لاعبين بعد طرد لاعبه إنريك غاييغو في الدقيقة 77.

ووضح غضب ميسي بجلاء بعد تسجيله هدف التعادل في الدقيقة 62 من ركلة حرة مباشرة، حيث أشاح بيده والغضب يرتسم على وجهه كما لو أنه سجل الهدف في مرمى فريقه.

ردة فعل ميسي بعد الهدف pic.twitter.com/Rlf6RWXAly — ً (@TERXl) July 16, 2020

وبعد المباراة، أدلى ميسي بتصريحات نارية، حيث قال إن "هناك أشياء كثيرة يجب أن تتغير". وهو ما فسره محلل قنوات "بي إن سبورتس" محمد أبو تريكة بأن كلام ميسي إشارة واضحة إلى المدرب كيكي سيتين الذي فشل في انتشال الفريق من كبوته، بل إنه ضاعفها.

تصريح الاسطورة ليونيل ميسي القنبلة بعد خسارة الدوري الاسباني لصالح ريال مدريد وقبل مباراة نابولي في دوري ابطال اوروبا .. غضب كبير من ليونيل وتصريح عظيم. pic.twitter.com/MlfrsFKZrg — عـ ـز (@MnbrMadrid5) July 16, 2020

وأضاف ميسي أن أي فريق يستطيع الفوز على برشلونة بالضغط الكبير، وأن الفريق في حال سيئة منذ بداية العام.

وعندما سأل المراسل ميسي عن موقفه من تجديد عقده مع برشلونة، لم يجب، مؤكدا أنه ليس مهما، وأكد ضرورة إصلاح مسار الفريق قبل مواجهة نابولي بدوري أبطال أوروبا، حيث يمكن الخسارة أمامه إذا ظهر الفريق بنفس المستوى المتراجع.