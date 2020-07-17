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بالفيديو- أشاح بيده بعد هدفه.. تصريحات نارية لميسي الغاضب من تراجع برشلونة

ميسي تبدو عليه علامات الحزن والانكسار بعد الهزيمة أمام أوساسونا (رويترز)
ميسي تبدو عليه علامات الحزن والانكسار بعد الهزيمة أمام أوساسونا (رويترز)
16/7/2020

لم يخف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي غضبه من مستوى فريقه برشلونة، الذي تلقى ضربة جديدة بهزيمته أمام أوساسونا 1-2، في ليلة خسارة لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، الذي توّج به غريمه ريال مدريد.

فقبل جولة من ختام الموسم، فاز الريال على فياريال 2-1 ويتوج باللقب، في حين خسر برشلونة أمام أوساسونا الذي لعب بـ10 لاعبين بعد طرد لاعبه إنريك غاييغو في الدقيقة 77.

ووضح غضب ميسي بجلاء بعد تسجيله هدف التعادل في الدقيقة 62 من ركلة حرة مباشرة، حيث أشاح بيده والغضب يرتسم على وجهه كما لو أنه سجل الهدف في مرمى فريقه.

وبعد المباراة، أدلى ميسي بتصريحات نارية، حيث قال إن "هناك أشياء كثيرة يجب أن تتغير". وهو ما فسره محلل قنوات "بي إن سبورتس" محمد أبو تريكة بأن كلام ميسي إشارة واضحة إلى المدرب كيكي سيتين الذي فشل في انتشال الفريق من كبوته، بل إنه ضاعفها.

وأضاف ميسي أن أي فريق يستطيع الفوز على برشلونة بالضغط الكبير، وأن الفريق في حال سيئة منذ بداية العام.

وعندما سأل المراسل ميسي عن موقفه من تجديد عقده مع برشلونة، لم يجب، مؤكدا أنه ليس مهما، وأكد ضرورة إصلاح مسار الفريق قبل مواجهة نابولي بدوري أبطال أوروبا، حيث يمكن الخسارة أمامه إذا ظهر الفريق بنفس المستوى المتراجع.

المصدر : الجزيرة

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