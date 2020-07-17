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إنتر يجتاز سبال برباعية نظيفة ويقلص الفارق مع يوفنتوس المتصدر

سانشيز يحتفل بهدفه في مرمى سبال (غيتي)
سانشيز يحتفل بهدفه في مرمى سبال (غيتي)
16/7/2020

تفوق إنتر ميلان على سبال المتذيل 4-صفر، ليتقدم إلى المركز الثاني، ويقلص الفارق مع يوفنتوس متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم إلى 6 نقاط قبل 5 جولات من النهاية.

وواصل أليكسيس سانشيز التألق، وصنع الهدف الأول لزميله أنطونيو كاندريفا في الشوط الأول، وأضاف بنفسه الهدف الثالث بعد مرور ساعة من اللعب، كما سجل كريستيانو بيراجي وروبرتو جاليارديني لإنتر.

وأصبح رصيد فريق المدرب أنطونيو كونتي 71 نقطة من 33 مباراة، مقابل 77 نقطة ليوفنتوس، الذي يتطلع لحصد لقبه التاسع على التوالي.

ويملك سبال 19 نقطة وبفارق 11 نقطة عن منطقة الأمان، ويبدو في طريقه إلى دوري الدرجة الثانية الموسم المقبل.

المصدر : رويترز

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