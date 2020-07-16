4 مباريات باليوم.. 3.5 مليارات شخص سيشاهدون مونديال قطر في أوقات مناسبة

قال الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية حسن الذوادي، اليوم الخميس، إن مونديال 2022 الذي تنظمه بلاده سيكون أول احتفالية عالمية بعد فيروس كورونا.

جاء ذلك في بيان صادر عن الذوادي بمناسبة الإعلان عن جدول مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم بقطر 2022 مساء الأربعاء.

وأوضح الذوادي أن "أزمة كورونا ضاعفت من أهمية مونديال قطر 2022، حيث سيعد هذا المونديال أول احتفالية عالمية في عصر ما بعد الوباء".

وأضاف أن "مونديال 2022 سيمثل فرصة مثالية للتقريب بين شعوب العالم، بعد أن باعدت بينهم الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا".

بدوره قال الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم ناصر الخاطر، إن مونديال قطر سيتفرد عن سابقيه بـ"إقامة ٤ مباريات يومياً خلال دور المجموعات، ما يتيح إمكانية حضور المشجعين لأكثر من مباراة في يوم واحد".

بطولة ذات طابع متقارب المسافات ستمكن مشجعي كرة القدم من حضور أكثر من مباراة في اليوم الواحد من داخل استاداتنا المميزة! ⚽ متعة ومهرجان كروي مميز لعشاق الساحرة المستديرة وزوار #قطر2022. pic.twitter.com/SuYpKu6gZH — Road to 2022 (@roadto2022) July 15, 2020

وأوضح في البيان نفسه أنه بفضل الموقع الجغرافي المتميز لبلاده، سيتيح مونديال 2022 المشاهدة والمتابعة للمباريات في أوقات ملائمة لنصف سكان الكرة الأرضية، أي قرابة 3.5 مليارات شخص بالعالم.

وتابع "نجحنا إلى الآن في إنجاز أكثر من 90% من مشاريع البنية التحتية، مثل شبكات الطرق وخطوط المترو وغيرها، كما اكتمل ما يزيد على 85% من أعمال البناء في ملاعب المونديال الثمانية".

🚨رسمياً: الإعلان عن جدول مباريات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™️ 🚨 4⃣ مباريات كل يوم مباراة الافتتاح في استاد البيت ⛺ مباراة النهائي في استاد لوسيل 🏟️ أكثر من 3.5 مليار متابع بإمكانهم مشاهدة المباريات تلفزيونياً وذلك لموقع #قطر المميز جغرافياًhttps://t.co/rZdCCPh2nL pic.twitter.com/XqnCrqZ7In — Road to 2022 (@roadto2022) July 15, 2020

والأربعاء، أعلنت قطر رسميا جدول مباريات بطولة كأس العالم 2022 التي ستقام منافساتها للمرة الأولى في الشرق الأوسط والعالم العربي.

وتستضيف قطر فعاليات المونديال من 21 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/كانون الأول 2022، بمشاركة 32 منتخبا يتنافسون على 8 ملاعب في قطر.

وفازت قطر في 2010 بشرف استضافة المونديال، لتكون بذلك أول دولة في الشرق الأوسط تحظى بتنظيم التظاهرة الكروية العالمية.