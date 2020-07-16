تعادل مع ساسولو.. يوفنتوس ينجو من الهزيمة في المباراة الثانية على التوالي

فشل يوفنتوس متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم في تحقيق الفوز -للمباراة الثانية على التوالي- بتعادله بصعوبة مع ساسولو 3-3 الأربعاء في الجولة 33 من الكالتشيو.

وأفلت يوفنتوس من الهزيمة أمام ساسولو، كما حدث في الجولة الماضية في مواجهته مع أتلانتا، التي تعادل فيها بشق الأنفس 2-2.

ورغم أن يوفنتوس تسيد المباراة في بدايتها، وتقدم بهدفين سجلهما دانيلو دا سيلفا وغونزالو هيغواين في الدقيقتين 5 و12، فإن ساسولو انتفض وسجل 3 أهداف متتالية عن طريق فيليب ديوريتشيتش ودومينيكو بيراردي وفرانشيسكو كابوتو في الدقائق 29 و51 و54 على التوالي.

وكافح يوفنتوس حتى أدرك التعادل عن طريق أليكس ساندرو في الدقيقة 64.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 77 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق سبع نقاط عن وصيفه أتلانتا، في حين ارتفع رصيد ساسولو إلى 47 نقطة في المركز الثامن.