البث الحي
كرة قدم

يضم 4 فرق.. ليفربول أخفق في دخول نادي 100 نقطة

الليفر خسر أمام أرسنال أمس 2-1 (رويترز)
الليفر خسر أمام أرسنال أمس 2-1 (رويترز)
16/7/2020

بخسارته 2-1 أمام مضيفه أرسنال أمس، يكون ليفربول قد أخفق في تكرار إنجاز مانشستر سيتي في الوصول إلى 100 نقطة في البريميرليغ، والانضمام لناد يضم 4 فرق من كبار أوروبا.

ويتبقى مباراتان للريدز -الذي يمتلك 93 نقطة- حتى نهاية الموسم الحالي، وفي حال فاز بهما فسيصل إلى النقطة 99.

وكان السيتيزنز قد وصل إلى 100 نقطة موسم 2017-2018 تحت قيادة المدرب جوسيب غوارديولا، محققا 32 انتصارا و4 تعادلات وخسارتين.

أما الفرق الثلاثة المتبقية فهي:

  • ريال مدريد: حقق 100 نقطة موسم 2011-2012 تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو، محققا 32 انتصارا و4 تعادلات وخسارتين.
  • برشلونة: حقق 100 نقطة موسم 2012-2013 تحت قيادة المدرب تيتو فيلانوفا، محققا 32 انتصارا و4 تعادلات وخسارتين.
  • يوفنتوس: حقق 102 نقطة موسم 2013-2014 تحت قيادة المدرب أنطوني كونتي، محققا 33 انتصارا و3 تعادلات وخسارتين.
المصدر : مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

أخطاء كلفت برشلونة لقب الليغا هذا الموسم

إن لم تحدث معجزة، فقد أفلتت قبضة برشلونة لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، وسط غضب داخل النادي وبين الجماهير، مع إحساس واضح بأن الفريق فرّط في الاحتفاظ بلقبه.

المزيد من كرة قدم
الأكثر قراءة