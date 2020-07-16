يضم 4 فرق.. ليفربول أخفق في دخول نادي 100 نقطة

بخسارته 2-1 أمام مضيفه أرسنال أمس، يكون ليفربول قد أخفق في تكرار إنجاز مانشستر سيتي في الوصول إلى 100 نقطة في البريميرليغ، والانضمام لناد يضم 4 فرق من كبار أوروبا.

ويتبقى مباراتان للريدز -الذي يمتلك 93 نقطة- حتى نهاية الموسم الحالي، وفي حال فاز بهما فسيصل إلى النقطة 99.

وكان السيتيزنز قد وصل إلى 100 نقطة موسم 2017-2018 تحت قيادة المدرب جوسيب غوارديولا، محققا 32 انتصارا و4 تعادلات وخسارتين.

أما الفرق الثلاثة المتبقية فهي: