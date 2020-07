أرسنال يهزم ليفربول لأول مرة منذ 5 سنوات ويحرمه من كسر رقم سيتي القياسي

احتفظ أرسنال بآماله في خطف أحد المراكز المؤهلة لبطولة الدوري الأوروبي الموسم القادم، عقب فوزه الثمين 2-1 على ضيفه ليفربول الأربعاء، في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وارتفع رصيد أرسنال -الذي استعاد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في الجولتين الماضيتين، بتعادله مع ليستر سيتي وخسارته أمام توتنهام هوتسبير- إلى 53 نقطة في المركز التاسع في ترتيب المسابقة، بفارق 3 نقاط خلف وولفرهامبتون، الذي يحتل حاليا المركز السادس، الذي يصعد بصاحبه للدور المؤهل لمرحلة المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي، وذلك قبل مرحلتين على نهاية المسابقة المحلية.

في المقابل، تجمد رصيد ليفربول -الذي حسم تتويجه باللقب رسميا في يونيو/حزيران الماضي- عند 93 نقطة في صدارة المسابقة، بفارق 18 نقطة أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي.

Well worked goal by Liverpool to put them ahead of Arsenal. Mane is the scorer. #ARSLIV pic.twitter.com/9ayvdaSmKs

وبادر ليفربول بالتسجيل عن طريق نجمه السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 20، لكن الفرنسي أليكسندر لاكازيت استغل خطأ من دفاع الريدز وأحرز هدف التعادل لأرسنال في الدقيقة 32، ثم أضاف ريس نيلسون الهدف الثاني للفريق اللندني في الدقيقة 44 نتيجة خطأ آخر من حارس المرمى أليسون بيكر، ليمنح الفريق الملقب بالمدفعجية انتصاره الأول على ليفربول في بطولة الدوري منذ 4 أبريل/نيسان 2015، بعدما عجز عن تحقيق أي فوز في مواجهات الفريقين العشر الأخيرة بمختلف البطولات.

NELSON MAKES IT TWO!! After taking the ball off Van Dijk to create the first, he scores himself! Arsenal lead Liverpool 2-1! #ARSLIV pic.twitter.com/PnTtbHhQha

— Take Ballon D’or 2023 (@TechnicalTake26) July 15, 2020