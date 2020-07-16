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أرسنال يهزم ليفربول لأول مرة منذ 5 سنوات ويحرمه من كسر رقم سيتي القياسي

لاعبو ليفربول يتحسرون بعد تسجيل أرسنال الهدف الثاني (رويترز)
لاعبو ليفربول يتحسرون بعد تسجيل أرسنال الهدف الثاني (رويترز)
15/7/2020

احتفظ أرسنال بآماله في خطف أحد المراكز المؤهلة لبطولة الدوري الأوروبي الموسم القادم، عقب فوزه الثمين 2-1 على ضيفه ليفربول الأربعاء، في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وارتفع رصيد أرسنال -الذي استعاد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في الجولتين الماضيتين، بتعادله مع ليستر سيتي وخسارته أمام توتنهام هوتسبير- إلى 53 نقطة في المركز التاسع في ترتيب المسابقة، بفارق 3 نقاط خلف وولفرهامبتون، الذي يحتل حاليا المركز السادس، الذي يصعد بصاحبه للدور المؤهل لمرحلة المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي، وذلك قبل مرحلتين على نهاية المسابقة المحلية.

في المقابل، تجمد رصيد ليفربول -الذي حسم تتويجه باللقب رسميا في يونيو/حزيران الماضي- عند 93 نقطة في صدارة المسابقة، بفارق 18 نقطة أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي.

وبادر ليفربول بالتسجيل عن طريق نجمه السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 20، لكن الفرنسي أليكسندر لاكازيت استغل خطأ من دفاع الريدز وأحرز هدف التعادل لأرسنال في الدقيقة 32، ثم أضاف ريس نيلسون الهدف الثاني للفريق اللندني في الدقيقة 44 نتيجة خطأ آخر من حارس المرمى أليسون بيكر، ليمنح الفريق الملقب بالمدفعجية انتصاره الأول على ليفربول في بطولة الدوري منذ 4 أبريل/نيسان 2015، بعدما عجز عن تحقيق أي فوز في مواجهات الفريقين العشر الأخيرة بمختلف البطولات.

بتلك النتيجة، حرم ليفربول من أن يصبح أول فريق يتخطى حاجز 100 نقطة خلال موسم واحد في تاريخ البطولة العريقة، وكسر الرقم القياسي الذي يحمله مانشستر سيتي، الذي توج بالمسابقة موسم 2017-2018 برصيد 100 نقطة.

وتتبقى لليفربول مباراتان أمام تشلسي ونيوكاسل في البطولة هذا الموسم، حيث سيصل رصيده إلى 99 نقطة في حال الفوز عليهما.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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