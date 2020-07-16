قطر تحتضن مباريات غرب آسيا في دوري أبطال القارة

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الخميس أن قطر ستستضيف مباريات دوري أبطال آسيا للعبة الشعبية في غربي القارة هذا العام.

وتوقفت مباريات دوري أبطال آسيا في مارس/آذار الماضي بسبب الأزمة الصحية العالمية لفيروس كورونا، وستستأنف في قطر يوم 14 سبتمبر/أيلول المقبل.

وقال الاتحاد الآسيوي للعبة خلال الأسبوع الماضي إن مباريات دور المجموعات ستقام بنظام الدوري كما هو مقرر لها دون تغيير، على أن تقام الأدوار التالية بداية من دور 16 من مباراة واحدة وبنظام خروج المغلوب.

والدول التي ستشارك في مباريات غرب آسيا هي قطر والإمارات العربية المتحدة والسعودية والعراق وإيران وأوزبكستان.

ولم يتحدد بعد مكان إقامة مباريات البطولة في شرق آسيا والتي ستنطلق يوم 16 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وتشارك في مباريات شرق آسيا أندية من الصين وتايلند وأستراليا وكوريا الجنوبية واليابان وماليزيا.

وقال الاتحاد القاري في بيان "الدول الأعضاء أمامها حتى 24 يوليو/تموز 2020 للتقدم بطلب لاستضافة مباريات دوري أبطال آسيا في شرق القارة".

وفي الموقعين المحددين لاستضافة المباريات في شرق القارة وغربها، ستقام المباريات حتى الدور قبل النهائي، على أن تقام المباراة النهائية بين بطلي القسمين يوم 5 ديسمبر/كانون الأول المقبل في المقر الغربي لإقامة المباريات.