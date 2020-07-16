قطر المنتخب الأول عربيا

تصدر منتخب قطر تصنيف المنتخبات العربية بحسب التصنيف الشهري لمنتخبات العالم الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في حين حل منتخب بلجيكا في المركز الأول بالقائمة.

وحل "العنابي" أيضا في المركز الخامس آسيوياً و55 عالمياً، وجاء منتخب السعودية في المركز 67 عالمياً والثاني عربياً والسادس آسيوياً.

وجاء منتخب العراق في المركز 70 عالمياً والثالث عربياً والسابع آسيوياً، أما منتخب الإمارات فاكتفى بالمركز 71 عالمياً والرابع عربياً والثامن آسيوياً، ومنتخب عُمان في المركز 82 عالمياً والخامس عربياً و11 آسيوياً.

أما عالميا فتصدر منتخب "الشياطين الحمر" القائمة، متقدما بفارق ضئيل عن منتخب فرنسا صاحب المركز الثاني: