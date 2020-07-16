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قطر المنتخب الأول عربيا

العنابي احتل المركز الخامس آسيويا (رويترز)
العنابي احتل المركز الخامس آسيويا (رويترز)
16/7/2020

تصدر منتخب قطر تصنيف المنتخبات العربية بحسب التصنيف الشهري لمنتخبات العالم الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في حين حل منتخب بلجيكا في المركز الأول بالقائمة.

وحل "العنابي" أيضا في المركز الخامس آسيوياً و55 عالمياً، وجاء منتخب السعودية في المركز 67 عالمياً والثاني عربياً والسادس آسيوياً.

وجاء منتخب العراق في المركز 70 عالمياً والثالث عربياً والسابع آسيوياً، أما منتخب الإمارات فاكتفى بالمركز 71 عالمياً والرابع عربياً والثامن آسيوياً، ومنتخب عُمان في المركز 82 عالمياً والخامس عربياً و11 آسيوياً.

أما عالميا فتصدر منتخب "الشياطين الحمر" القائمة، متقدما بفارق ضئيل عن منتخب فرنسا صاحب المركز الثاني:

  1. بلجيكا: 1765 نقطة
  2. فرنسا: 1733 نقطة
  3. البرازيل: 1712 نقطة
  4. إنجلترا: 1661 نقطة
  5. الأورغواي: 1645 نقطة
  6. كرواتيا: 1642 نقطة
  7. البرتغال: 1639 نقطة
  8. إسبانيا: 1636 نقطة
  9. الأرجنتين: 1623 نقطة
  10. كولومبيا: 1622 نقطة
المصدر : خدمة سند + مواقع إلكترونية

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