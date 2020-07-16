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ريال مدريد يروج لقميص الاحتفال باللقب 34 لليغا عن طريق الخطأ

ريال مدريد يحتاج 3 نقاط ليتوج رسميا بلقب الليغا (مواقع التواصل)
ريال مدريد يحتاج 3 نقاط ليتوج رسميا بلقب الليغا (مواقع التواصل)
16/7/2020

وضع نادي ريال مدريد إعلانا لبيع قمصان الاحتفال بالتتويج باللقب 34 للدوري الإسباني لكرة القدم، على سبيل الخطأ بمتجر النادي على الإنترنت.

حيث يحتاج الريال للتتويج رسميا بلقب الليغا إلى الفوز على فياريال مساء اليوم الخميس بأي نتيجة، في الجولة قبل الأخيرة من البطولة.

ويتصدر الملكي الليغا قبل جولتين من نهاية الموسم بفارق ٤ نقاط عن غريمه برشلونة.

وبدأ النادي في التحضير للاحتفال بالبطولة المحتملة، وهذا يشمل بيع قمصان تذكارية، لكن النادي أعلن عنها قبل الأوان في متجره على الإنترنت ثم حذفها.

والتقط أحد جماهير الملكي صورة لترويج ريال مدريد لهذه القمصان قبل حذفها.

المصدر : ماركا

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