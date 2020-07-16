ريال مدريد يروج لقميص الاحتفال باللقب 34 لليغا عن طريق الخطأ

وضع نادي ريال مدريد إعلانا لبيع قمصان الاحتفال بالتتويج باللقب 34 للدوري الإسباني لكرة القدم، على سبيل الخطأ بمتجر النادي على الإنترنت.

حيث يحتاج الريال للتتويج رسميا بلقب الليغا إلى الفوز على فياريال مساء اليوم الخميس بأي نتيجة، في الجولة قبل الأخيرة من البطولة.

ويتصدر الملكي الليغا قبل جولتين من نهاية الموسم بفارق ٤ نقاط عن غريمه برشلونة.

⚽ ¡Se adelantaron! ⚽

En el sitio oficial del @realmadrid ya vendía la playera conmemorativa al título 34 de #LaLiga, pero ya fue retirada a la espera de lograrlo, que podría ser en unas horas más. pic.twitter.com/5qTaIDYBRR — CANCHA (@reformacancha) July 16, 2020

وبدأ النادي في التحضير للاحتفال بالبطولة المحتملة، وهذا يشمل بيع قمصان تذكارية، لكن النادي أعلن عنها قبل الأوان في متجره على الإنترنت ثم حذفها.

والتقط أحد جماهير الملكي صورة لترويج ريال مدريد لهذه القمصان قبل حذفها.