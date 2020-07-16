ريال مدريد متخوف من حكم المباراة الحاسمة الليلة

يدير الإسباني أليخاندرو هيرنانديز مواجهة الليلة بين ريال مدريد وفياريال، والتي قد تشهد تتويج الملكي -في حال فوزه- بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم.

وهذا الحكم يثير مخاوف جماهير الملكي، لأنه كان في قلب قرارات مثيرة للجدل في خسارة فريقهم أمام ليفانتي بهدف نظيف مطلع العام الجاري.

المباراة التي جرت في 22 فبراير/شباط الماضي، ورغم مرور أشهر وإدارة الحكم لمباريات أخرى للريال بعدها، فإن سيرجيو راموس وزملاءه لم ينسوا ما حصل تلك الليلة.

وانتقد قائد الميرينغي وقتها هيرنانديز لعدم احتسابه ركلتي جزاء، بعدما لمست الكرة مرتين يدي لاعبين من ليفانتي، وبدلا من احتساب ركلة الجزاء أنذر الحكم قائد منتخب إسبانيا.

ووقتها قال راموس بعد المباراة إنه "منزعج جدا من الحكم، الحكام في السابق كانوا محترمين أكثر، وقائد الفريق يحق له الكلام".

وتابع "سألت الحكم إن كان لديه أي مشكلة شخصية معي لنعمل على حلها، ولكن الغطرسة جزء من الشخصية".

كما أغضب الحكم نفسه الريال عندما لم يمنح الفرنسي رافاييل فاران ركلة جزاء في كلاسيكو الذهاب بالكامب نو في ديسمير/كانون الأول الماضي، والذي انتهى بالتعادل السلبي.

ولكن حصيلة المباريات التي قادها هيرنانديز للملكي مبشرة لجماهير الفريق، إذ فاز تحت قيادته بـ12 مباراة وتعادل في 3 وخسر 7.