بالفيديو.. جمهور شباب بلوزداد يتحدى حظر التجول للمطالبة بلقب الدوري الجزائري

خرج مشجعو شباب بلوزداد في مسيرة ليلية أمس الأربعاء احتفالا بالذكرى 58 لتأسيس النادي تخللتها هتافات تطالب بتسليمه لقب الدوري الجزائري لكرة القدم في حال عدم استئناف المسابقة.

وكان شباب بلوزداد يتصدر الدوري برصيد 40 نقطة متقدما بـ ٣ نقاط على وفاق سطيف ومولودية الجزائر قبل توقف الموسم في مارس/آذار الماضي بسبب جائحة كورونا.

واستبعد رئيس الاتحاد الجزائري خير الدين زطشي، الشهر الماضي منح اللقب لأي فريق في حال إلغاء البطولة.

لكن الاتحاد الجزائري دعا أمس الأربعاء إلى جمعية عمومية استثنائية لحسم مصير الدوري.

🔴 انصار شباب بلوزداد يكسرون قواعد الحجر و يطالبون بمنحهم البطولة الوطنية، هل يمكن القول ان كرة القدم فعلا عفيون ام ان الأمر مجرد إستهتار خاصة في هذا الظرف ؟! pic.twitter.com/esOwKiUqzd — News Dz (@NewsDz6) July 16, 2020

وكسر أنصار شباب بلوزداد حظر التجول بالعاصمة الجزائر الذي يبدأ الساعة الثامنة ليلا بالتوقيت المحلي ضمن إجراءات تجنب انتشار العدوى بالفيروس، مما استدعى تدخل قوات الأمن لتفريقهم.

عمار بهلول: من حق شباب بلوزداد المطالبة بالتتويج بلقب الدوري pic.twitter.com/WRYmyHfjgN — EL BILAD – البلاد (@El_Bilade) July 15, 2020

توفيق قريشي: في حال إلغاء الموسم الكروي لماذا نحرم شباب بلوزداد من لقب الدوري ؟ pic.twitter.com/E0yYWXpU3I — EL BILAD – البلاد (@El_Bilade) June 16, 2020

#عاجل شارع بلوزداد العاصمة الأن

شباب بلوزداد ..مكاش كورونا كاين شونيونااا

وهم كورونا قولنها نعودوها pic.twitter.com/oPnY90zsuX — benziani.fouad (@BenzianiF) July 15, 2020