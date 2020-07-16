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بالفيديو.. جمهور شباب بلوزداد يتحدى حظر التجول للمطالبة بلقب الدوري الجزائري

فريق شباب بلوزداد بالزي الأزرق خلال إحدى مباريات الدوري الجزائري (مواقع التواصل)
فريق شباب بلوزداد بالزي الأزرق خلال إحدى مباريات الدوري الجزائري (مواقع التواصل)
16/7/2020

خرج مشجعو شباب بلوزداد في مسيرة ليلية أمس الأربعاء احتفالا بالذكرى 58 لتأسيس النادي تخللتها هتافات تطالب بتسليمه لقب الدوري الجزائري لكرة القدم في حال عدم استئناف المسابقة.

وكان شباب بلوزداد يتصدر الدوري برصيد 40 نقطة متقدما بـ ٣ نقاط على وفاق سطيف ومولودية الجزائر قبل توقف الموسم في مارس/آذار الماضي بسبب جائحة كورونا.

واستبعد رئيس الاتحاد الجزائري خير الدين زطشي، الشهر الماضي منح اللقب لأي فريق في حال إلغاء البطولة.

لكن الاتحاد الجزائري دعا أمس الأربعاء إلى جمعية عمومية استثنائية لحسم مصير الدوري.

وكسر أنصار شباب بلوزداد حظر التجول بالعاصمة الجزائر الذي يبدأ الساعة الثامنة ليلا بالتوقيت المحلي ضمن إجراءات تجنب انتشار العدوى بالفيروس، مما استدعى تدخل قوات الأمن لتفريقهم.

المصدر : رويترز

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