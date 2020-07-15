"وصمة عار ستحول سوق الانتقالات إلى سيرك".. مورينيو مستاء من رفع العقوبات عن مانشستر سيتي

أعرب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عن استيائه من إلغاء محكمة التحكيم الرياضي عقوبة الإيقاف الموقعة على فريق مانشستر سيتي، مؤكدا أنه مشين ووصمة عار ستدمر مبادرة اللعب النظيف.

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في فبراير/شباط الماضي حرمان مانشستر سيتي من المشاركة الأوروبية لمدة عامين لانتهاكه قواعد اللعب المالي النظيف.

لكن محكمة التحكيم الرياضي نقضت القرار أول أمس الاثنين، وقضت بأن النادي الإنجليزي لم يخرق قواعد اللعب المالي النظيف، وفرضت غرامة بقيمة 10 ملايين يورو على سيتي لعدم التعاون مع تحقيقات (يويفا).

وذكرت صحيفة "صن" البريطانية أن أحد الصحفيين سأل مورينيو مساء أمس خلال المؤتمر الصحفي الافتراضي حول مباراة فريقه توتنهام أمام نيوكاسل اليوم الخميس، في إطار مباريات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز، عن رفع العقوبة عن سيتي فقال المدرب إنه "قرار مشين".

وأضاف "أعتقد أنها ستكون نهاية اللعب المالي النظيف، وقرار المحكمة وصمة عار سواء كان سيتي مذنبا أم لا، وهذا القرار سيحول سوق الانتقالات إلى سيرك مفتوح وسيقلل من مراعاة الأندية لمبدأ اللعب النظيف".