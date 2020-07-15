بالفيديو.. ميلان يقلب الطاولة على بارما وتعادل مخيب لنابولي مع بولونيا بالدوري الإيطالي‬‬

قلب ميلان تأخره بهدف إلى فوز 3-1 على ضيفه بارما الأربعاء، ضمن الجولة 33 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا سقوط نابولي في فخ التعادل 1-1 مع ضيفه بولونيا، في حين فاز سامبدوريا على كالياري 3-صفر.

وفي المباراة الأولى، تقدم بارما في الدقيقة 44 عن طريق جاسمين كوريت، قبل أن يدرك ميلان التعادل عن طريق فرانك كيسي في الدقيقة 55، ثم أضاف المدافع أليسيو رومانيولي الهدف الثاني في الدقيقة 59، وفي الدقيقة 77 سجل التركي هاكان كالهانجولو الهدف الثالث لميلان.

ورفع ميلان رصيده إلى 53 نقطة في المركز السابع بفارق الأهداف خلف نابولي، في حين تجمد رصيد بارما عند 40 نقطة في المركز 12.

وفي مباراة أخرى، سقط نابولي في فخ التعادل مع مضيفه بولونيا 1-1، وسجل المدافع اليوناني كوستاس مانولاس هدف التقدم لنابولي في الدقيقة السابعة، لكن موسى بارو سجل هدف التعادل لبولونيا في الدقيقة 80.

ورفع نابولي رصيده إلى 53 نقطة في المركز السادس بفارق الأهداف أمام ميلان، في حين رفع بولونيا رصيده إلى 43 نقطة في المركز العاشر.

وفي مباراة ثالثة، فاز سامبدوريا على ضيفه كالياري 3-صفر. وتقدم سامبدوريا في الدقيقة الثامنة عن طريق مانولو غابياديني، قبل أن يسجل فيدريكو بونازولي هدفين في الدقيقتين 40 و53.

ورفع سامبدوريا رصيده إلى 38 نقطة في المركز 13، في حين تجمد رصيد كالياري عند 41 نقطة في المركز 11.