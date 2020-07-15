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ليفربول يكشف عن موعد وتفاصيل حفل تتويجه بكأس الدوري الإنجليزي الممتاز

ليفربول فاز بلقب البريميرليغ بعد غياب 30 عاما (رويترز)
ليفربول فاز بلقب البريميرليغ بعد غياب 30 عاما (رويترز)
15/7/2020

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم أن الفريق سيرفع كأس بطولة الدوري في حفل خاص في مدرج "ذي كوب" بملعب أنفيلد، وذلك حينما يواجه ضيفه تشلسي الأربعاء المقبل.

وذكر النادي الإنجليزي عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت أن الفريق المتوج بلقب الدوري للمرة 19 في تاريخه سيتسلم لاعبوه الميداليات في المباراة الأخيرة للفريق على ملعبه في الموسم الحالي، وذلك يوم 22 يوليو/تموز الجاري.

وأضاف البيان أنه "في ظل عدم إمكانية حضور الجماهير، سيشهد الحدث التاريخي عرضا فريدا تم تصميمه خصيصا لتكريم مشجعي ليفربول والاحتفال بهم".

وتابع البيان أن لاعبي الفريق والطاقم الفني سيرفعون كأس الدوري الإنجليزي في منصة تم بناؤها في منتصف مدرج "ذي كوب"، محاطة بلافتات من الجماهير.

وذكر ليفربول في بيانه أن السير كيني دالغليش، الذي كان مدربا للفريق في آخر مرة توج فيها الفريق بالبطولة في عام 1990؛ سيكون متواجدا إلى جانب ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي لتسليم الميداليات للاعبين.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 93 نقطة، حيث توّج باللقب للمرة الأولى منذ عام 1990.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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