لجمع 120 مليون يورو.. ريال مدريد يواصل بيع اللاعبين "المنبوذين" من زيدان

يواصل نادي ريال مدريد سياسة بيع اللاعبين غير المرغوب فيهم من قبل المدرب زين الدين زيدان، بعد أن كان الفريق يتبع أسلوب الإعارة في المواسم الأخيرة.

وهناك قائمة من اللاعبين المرشحين للبيع خلال فترة الانتقالات المقبلة، أبرزهم الويلزي غاريث بيل والكولومبي خاميس رودريغيز.

وكانت البداية بيع المدافع خافي سانشيز إلى فريق بلد الوليد مقابل 3 ملايين يورو، وأشرف حكيمي إلى إنتر ميلان مقابل 45 مليون يورو.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية المقربة من نادي ريال مدريد إلى أنه حان الدور في البيع على الثلاثي المعار داني سيبايوس وخيسوس فاييخو وخورخي دي فروتوس.

وأعار ريال مدريد اللاعب سيبايوس العام الماضي لفريق أرسنال الذي يسعى إلى التعاقد معه بشكل نهائي بدلا من الإعارة، وذلك في ظل رغبة فالنسيا وريال بيتيس في التعاقد معه أيضا، وقد تصل قيمة الصفقة إلى 25 مليون يورو.

وتعددت إعارة فاييخو، فبعد أن أعاره الريال إلى ولفرهامبتون العام الماضي أعاده ليعيره إلى فريق غرناطة في الانتقالات الشتوية العام الجاري، ويرغب الأخير في تحويل الإعارة إلى شراء.

فيما أبدى سيلتا فيغو وريال بيتيس الرغبة في شراء دي فروتوس المعار حاليا لفريق رايو فايكانو الإسباني، وهي صفقة قد تدخل خزينة ريال مدريد 10 ملايين يورو.

ورغم تعدد الفرق التي ترغب في شراء تاكيفوسا كوبو الذي قضى الموسم الجاري على سبيل الإعارة في ريال مايوركا فإن ريال مدريد يفكر فقط في السماح له بالمغادرة على سبيل الإعارة مرة أخرى، لأن اللاعب صاحب موهبة كبيرة وقد يكون أحد النجوم الكبار في المستقبل.

وقالت ماركا إن هدف ريال مدريد من البيع هو جمع 120 مليون يورو هذا الصيف، لتعويض الخسائر المالية الناتجة عن غياب الجماهير بسبب تفشي وباء كورونا، وكذلك التخلص من بعض اللاعبين في القائمة المكتظة للفريق.