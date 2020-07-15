"بي إن سبورتس" تعتبر إلغاء تصريحها بالسعودية "عدم احترام للقوانين" وسعوديون يسألون: ما البديل؟

ردود فعل متباينة شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي بعد قرار الهيئة العامة للمنافسة السعودية إلغاء تصريح قنوات بي إن سبورتس في البلاد.

واستنكر مغردون القرار لتزامن صدوره في اليوم الذي أصدرت فيه المحكمة الجنائية الدولية حكما لصالح قطر بشأن الطيران، واعتبر آخرون أن القنوات الرياضية السعودية لا تقدم الجودة نفسها التي قدمتها شبكة القنوات القطرية.

وأعلنت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية إلغاء تصريح المجموعة في المملكة وتغريمها 10 ملايين ريال سعودي (2.67 مليون دولار) بسبب "إساءة استغلالها لوضعها المهيمن"، وفقا لقرار نشرته الهيئة الثلاثاء.

بدورها، قالت مجموعة "بي إن سبورتس" في سلسلة تغريدات على حسابها الرسمي في تويتر "إن إخفاق المملكة العربية السعودية المستمر في احترام القوانين والأعراف الدولية يضر بعشاق الرياضة في السعودية، وبالمنظمات الرياضية في جميع أنحاء العالم".

وأوضح متحدث باسم المجموعة أن "منع (بي.إن) من استخدام حقوقها بالطريقة العادية التي تتبعها كل الشبكات الرياضية والترفيهية حول العالم وبالتأكيد مثل كل شبكات البث العاملة في السوق السعودية، قرار سخيف على كل الأصعدة".

تابعنا التصريح الأخير الصادر عن الهيئة السعودية العامة للمنافسة، والذي يزعم إنهاء ترخيص بثbeIN في السعودية بشكل دائم. وقد تم التوصل إلى هذا القرار من خلال إجراءات قانونية مشوبة انتهكت بشكل متكرر حقوق beIN في الدفاع في جميع المراحل القانونية — beIN MEDIA GROUP (@beINMEDIAGROUP) July 14, 2020

وربط المغردون قرار سحب الترخيص بقرار محكمة العدل.

يصدر قرار محكمة العدل ضدهم فيصرخون بإلغاء ترخيص بي ان سبورت أطفال في كراسي الحكم — ماجد محمد الأنصاري (@majedalansari) July 14, 2020

ولأن القرار متوقع من #دول_الحصار بخسارة الإستئناف فتم "التشويش" على إنتصار قطر للحكم اليوم بقرار وهو منع قنوات #بي_ان_سبورت للبث في #السعودية وإلغاء تراخيصها وعدم شرعيتها في حيثيات غير مفهومة pic.twitter.com/VajnNzfKDE — حمد القحطانيHAMAD 🇶🇦 (@hamdanqtr55500) July 14, 2020

🤣🤣 كوميديا ، الحل في بي ان سبورت . https://t.co/qTLP7eBwEg — أحمد بن سعيد الكواري (@ahmedalkuwari) July 14, 2020

في المقابل طرح المغردون السعوديون سؤالا واحدا: ما البديل؟ وشككوا بقدرات القنوات السعودية الرياضية على المنافسة.

يجب أن نعترف أن إعلامنا الرياضي لم يستطع منافسة #بي_ان_سبورت وأن ماقدمه ويقدمه بالشكل الحالي لايمكن أن يكون بديلاً لها. كنا نتمنى أن نستفيد من نجاح شبكة بي إن سبورت وننافسها لكن يبدو أن صاحب القرار له رأي أخر. هل يمكن أن ننافس او نتطور بمثل هذا الفكر ومثل هذه الحوارات ؟!! pic.twitter.com/Mfl6qoMstu — محمد اليحيا (@mo7ammadalyahya) July 14, 2020

مع احترامي لا محللين ولامعلقين ولا حتى كوادر رياضية عندها الكفاءة انها تغطي الدوريات الأوروبية. — فوّاز بندر (@oneFawaz) July 14, 2020

على طاري العقوبات على #بي_ان_سبورت نبغى عقوبات على #بي_اوت_كيو واسترداد أموالنا المنهوبه حق الأشتراكات — طلال البكيري (@talalabolana1) July 14, 2020

البلاء ليس في استيديو وكشخة ديكور بالسعوديه المصيبه بالمحللين كجستينيه والدغيثر والمريسل وووووو. الخلاصه لايمكن تنجح وهؤولا هم العينه للاسف . اجل الدغيثر يقول الكويت انشالله تاخذ كاس اسياء والكويت ليس مشارك اصلا 😅😆🤣 #بي_ان_سبورت — محمد راشد عبدالعزيز (@mohamedalfaez) July 14, 2020