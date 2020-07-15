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تأكيد جدول مباريات كأس العالم.. منتخب قطر يفتتح مونديال 2022 في ملعب البيت

ملعب البيت سيستضيف مباراة افتتاح مونديال 2022 (الجزيرة)
ملعب البيت سيستضيف مباراة افتتاح مونديال 2022 (الجزيرة)
15/7/2020

كشفت اللجنة المنظمة لكأس العلم لكرة القدم في قطر 2022 عن مواعيد وملاعب مباريات المونديال الذي يقام لأول مرة في الشرق الأوسط والمنطقة العربية.

وقالت اللجنة في بيان رسمي إن ملعب البيت -الذي يتخذ اسم وطابع الخيام التقليدية التي قطنها سكان الصحراء في منطقة الخليج ويتسع لـ60 ألف متفرج- سيستضيف المباراة الافتتاحية للبطولة التي سيكون المنتخب القطري أحد طرفيها في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 في الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي (11:00 بتوقيت وسط أوروبا).

وأضافت اللجنة أنه تم تحديد أوقات انطلاق مباريات دور المجموعات في الساعة 13:00 و16:00 و19:00 و22:00 حسب التوقيت المحلي أيضا، وبدء المباريات التي تلعب في نفس التوقيت (مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات)، فيما ستقام مباريات مرحلة خروج المغلوب في الساعة 18:00 و22:00.

وذكر البيان أن ملعب خليفة الدولي سيستضيف المباراة الترتيبية لتحديد الفائز بالمركز الثالث في 17 ديسمبر/كانون الأول، فيما ستُلعب المباراة النهائية بعد ذلك بيوم واحد في الساعة 18:00 على ملعب لوسيل الذي يتسع لـ80 ألف متفرج.

وأكدت اللجنة المنظمة لمونديال قطر 2022 على أنه بهدف توفير الراحة الكافية لكل الفرق بين مبارياتها ستُلعب 4 مباريات يوميا خلال دور المجموعات الذي سيمتد 12 يوما، وهو ما سيسمح للجماهير بالاستمتاع بجدول متكامل ومثير، إذ ستسمح الطبيعة المدمجة والمتقاربة للبطولة -بدون الحاجة للرحلات الجوية بين الملاعب- للمنظمين وللمرة الأولى في تاريخ المنافسة بتلبية طلبات كل مباراة على حدة، وذلك من أجل مصالح وراحة المشجعين والفرق ووسائل الإعلام.

وقالت اللجنة إن ذلك سيتحقق من خلال اختيار أيام لعب كل مجموعة وملعب وتوقيت انطلاق كل مباراة، ولن يتأتى إلا بعد القرعة النهائية المزمع إجراؤها بعد نهاية روزنامة تصفيات المباريات الدولية المؤهِلة للبطولة في مارس/آذار 2022.

وأضافت اللجنة أن جميع الملاعب متقاربة، كما أن الطقس سيكون مثاليا في قطر خلال تلك الفترة الزمنية من العام، سواء مع بداية البطولة أو في نهايتها، كما أشارت إلى أن الجمهور سيحظى بفرصة فريدة من نوعها بإمكانية حضور أكثر من مباراة في يوم واحد خلال دور المجموعات.

المصدر : الجزيرة

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