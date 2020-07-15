تأكيد جدول مباريات كأس العالم.. منتخب قطر يفتتح مونديال 2022 في ملعب البيت

كشفت اللجنة المنظمة لكأس العلم لكرة القدم في قطر 2022 عن مواعيد وملاعب مباريات المونديال الذي يقام لأول مرة في الشرق الأوسط والمنطقة العربية.

وقالت اللجنة في بيان رسمي إن ملعب البيت -الذي يتخذ اسم وطابع الخيام التقليدية التي قطنها سكان الصحراء في منطقة الخليج ويتسع لـ60 ألف متفرج- سيستضيف المباراة الافتتاحية للبطولة التي سيكون المنتخب القطري أحد طرفيها في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 في الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي (11:00 بتوقيت وسط أوروبا).

🚨 الإعلان عن جدول مباريات كأس العالم FIFA™ 🏆

🇶🇦 العنابي سيفتتح نسخة قطر ٢٠٢٢ في ستاد البيت 🏟️

📅 تفاصيل الجدول وموعد مباراة النهائي 👈 https://t.co/HGKceUr4tu pic.twitter.com/zzjlJKImp6 — @fifaworldcup_ar 🏆 (@fifaworldcup_ar) July 15, 2020

ومن هنا بدأ العد التنازلي … pic.twitter.com/i17njlY0yo — Road to 2022 (@roadto2022) July 7, 2020

وأضافت اللجنة أنه تم تحديد أوقات انطلاق مباريات دور المجموعات في الساعة 13:00 و16:00 و19:00 و22:00 حسب التوقيت المحلي أيضا، وبدء المباريات التي تلعب في نفس التوقيت (مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات)، فيما ستقام مباريات مرحلة خروج المغلوب في الساعة 18:00 و22:00.

استاد البيت 😍 pic.twitter.com/gCcHo3bDgL — Road to 2022 (@roadto2022) June 10, 2020

وذكر البيان أن ملعب خليفة الدولي سيستضيف المباراة الترتيبية لتحديد الفائز بالمركز الثالث في 17 ديسمبر/كانون الأول، فيما ستُلعب المباراة النهائية بعد ذلك بيوم واحد في الساعة 18:00 على ملعب لوسيل الذي يتسع لـ80 ألف متفرج.

🚨رسمياً: الإعلان عن جدول مباريات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™️ 🚨 4⃣ مباريات كل يوم مباراة الافتتاح في استاد البيت ⛺ مباراة النهائي في استاد لوسيل 🏟️ أكثر من 3.5 مليار متابع بإمكانهم مشاهدة المباريات تلفزيونياً وذلك لموقع #قطر المميز جغرافياًhttps://t.co/rZdCCPh2nL pic.twitter.com/XqnCrqZ7In — Road to 2022 (@roadto2022) July 15, 2020

وأكدت اللجنة المنظمة لمونديال قطر 2022 على أنه بهدف توفير الراحة الكافية لكل الفرق بين مبارياتها ستُلعب 4 مباريات يوميا خلال دور المجموعات الذي سيمتد 12 يوما، وهو ما سيسمح للجماهير بالاستمتاع بجدول متكامل ومثير، إذ ستسمح الطبيعة المدمجة والمتقاربة للبطولة -بدون الحاجة للرحلات الجوية بين الملاعب- للمنظمين وللمرة الأولى في تاريخ المنافسة بتلبية طلبات كل مباراة على حدة، وذلك من أجل مصالح وراحة المشجعين والفرق ووسائل الإعلام.

وقالت اللجنة إن ذلك سيتحقق من خلال اختيار أيام لعب كل مجموعة وملعب وتوقيت انطلاق كل مباراة، ولن يتأتى إلا بعد القرعة النهائية المزمع إجراؤها بعد نهاية روزنامة تصفيات المباريات الدولية المؤهِلة للبطولة في مارس/آذار 2022.

لأننا ملتزمون بأن تكون بطولة قطر 2022™️ متاحة للجميع .. تعرفوا على جهودنا لتسهيل وصول الجماهير من ذوي الإعاقة إلى الاستادات#قطر2022 pic.twitter.com/WAnIXMvuBN — Road to 2022 (@roadto2022) June 28, 2020

وأضافت اللجنة أن جميع الملاعب متقاربة، كما أن الطقس سيكون مثاليا في قطر خلال تلك الفترة الزمنية من العام، سواء مع بداية البطولة أو في نهايتها، كما أشارت إلى أن الجمهور سيحظى بفرصة فريدة من نوعها بإمكانية حضور أكثر من مباراة في يوم واحد خلال دور المجموعات.