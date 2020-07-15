الوصيف مانشستر سيتي يواصل انتصاراته المعنوية وفوز مهم لتوتنهام

وجّه مانشستر سيتي ضربة لآمال ضيفه بورنموث في البقاء بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما تغلب عليه 2-1 اليوم الأربعاء في المرحلة 36 للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات الجولة التي جرت اليوم عن فوز توتنهام هوتسبير 3-1 على مضيفه نيوكاسل يونايتد مسجلا انتصاره الثاني على التوالي، ليرفع رصيده إلى 55 نقطة متقدما للمركز السابع مؤقتا، في ظل الصراع على المراكز المؤهلة لبطولة الدوري الأوروبي، في حين تعادل ولفرهامبتون 1-1 مع مضيفه بيرنلي.

وارتفع رصيد مانشستر سيتي -الذي ضمن حصوله على المركز الثاني في ترتيب المسابقة- إلى 75 نقطة، محققا انتصاره الثالث في مبارياته الأربع الأخيرة في البطولة.

في المقابل، تجمد رصيد بورنموث، الذي تلقى خسارته 21 في المسابقة خلال الموسم الحالي؛ عند 31 نقطة في المركز 18 (الثالث من القاع) مؤقتا، لحين انتهاء باقي مباريات الجولة، ليتأزم موقفه بشدة في صراعه لتفادي الهبوط لدوري الدرجة الأولى.

ويتعين على بورنموث الفوز على ضيفه ساوثهامبتون، ثم على مضيفه إيفرتون، في مباراتيه المتبقيتين بالبطولة، أملا في تعثر باقي منافسيه، من أجل البقاء في البريميرليغ.

وتقدم مانشستر سيتي بهدف مبكر حمل توقيع نجمه الإسباني ديفيد سيلفا في الدقيقة السادسة، قبل أن يضيف زميله البرازيلي غابرييل جيسوس الهدف الثاني في الدقيقة 39، في حين أحرز ديفيد بروكس هدف بورنموث الوحيد في الدقيقة 88.