مانشستر يونايتد يتعثر ويفشل في انتزاع المركز الثالث بالبريميرليغ

سجل ساوثهامبتون هدفا في الوقت القاتل بمرمى مضيفه مانشستر يونايتد ليفرض عليه التعادل 2-2 ويحرمه من انتزاع المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفي المرحلة 35 من البريميرليغ، أخفق "المانيو" في الحفاظ على تقدمه حتى الدقائق الأخيرة من المباراة، إذ سجل مايكل أوبافيمي مهاجم ساوثهامبتون في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

وكان الضيوف تقدموا أولا بهدف جاء عن طريق ستيوارت أرمسترونغ (19)، رد عليه المهاجم ماركوس راشفورد سريعا وأحرز هدف التعادل لليونايتد (20).

وبعد مضي 3 دقائق فقط سجل الفرنسي أنطوني مارسيال الهدف الثاني لأصحاب الأرض.

بهذه النتيجة، رفع اليونايتد رصيده للنقطة 59 وظل في المركز الخامس على سلم الترتيب، في حين استقر رصيد ساوثهامبتون عند النقطة 45 في المركز 12.