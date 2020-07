"لم يكن يوما جيدا لكرة القدم".. كلوب يعلق على رفع العقوبات عن مانشستر سيتي

علق مدرب نادي ليفربول على رفع العقوبات التي كانت ستحرم مانشستر سيتي من اللعب في دوري أبطال أوروبا لموسمين، وقال إن قواعد اللعب المالي النظيف يجب أن تحترم لمنع الأفراد والشركات من تغيير خارطة كرة القدم.

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في فبراير/شباط الماضي حرمان سيتي من المشاركة الأوروبية لمدة عامين لانتهاكه قواعد اللعب المالي النظيف.

لكن محكمة التحكيم الرياضية نقضت القرار أمس، وقضت بأن النادي الإنجليزي لم يخرق قواعد اللعب المالي النظيف، وفرضت غرامة بقيمة 10 ملايين يورو على سيتي لعدم التعاون مع (يويفا).

وتحدث كلوب في ندوة صحفية اليوم الثلاثاء عن قرار محكمة التحكيم الرياضية، وقال "لا أعرف إذا كان بإمكاني الإجابة.. إنه موضوع شائك، لنكن صادقين.. أمس لم يكن يوما جيدا لكرة القدم".

وأضاف "قواعد اللعب المالي النظيف فكرة جيدة، إنها موجودة لحماية الفرق والمنافسة، بحيث لا يبالغ أحد في الإنفاق، ويتعين التأكد من أن الأموال التي يريد طرف إنفاقها تعتمد على الموارد المناسبة".

وتابع كلوب، "آمل أن نتمسك بنظام اللعب المالي النظيف، وآمل أن يظل كما هو لأنه يضع حدودا إلى أي مدى يمكنك التقدم، وهذا جيد لكرة القدم، لكن إذا لم يعد هناك من يهتم للأمر، فإن هذا يجعل المنافسة صعبة".

"I'm happy that City can play Champions League, but I don't think it was a good day for football."

