فاز بصعوبة على غرناطة.. ريال مدريد يضع يدا على لقب الليغا

بعد أشهر من تذبذب المستوى والنتائج السيئة، استعاد فريق ريال مدريد بريقه في الوقت المناسب، وعادل رقما مميزا لم يتحقق منذ 4 مواسم، كما أنه أصبح قاب قوسين من إحراز لقب الليغا الغائب منذ موسمين.
هزم ريال مدريد مضيفه غرناطة بصعوبة 2-1 في المرحلة 36 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وبات الملكي يحتاج لفوز واحد أو تعادلين من مباراتيه المتبقيتين أمام فياريال الخميس المقبل وليغانيس الأحد المقبل.
وسجل هدفي الريال الفرنسي فيرلاند مندي (10) وكريم بنزيمة (16)، في حين سجل هدف أصحاب الأرض داروين ماتشيز (50).
وبهذا الفوز، تصدر ريال مدريد جدول ترتيب الليغا بـ83 نقطة بفارق أربع نقاط عن غريمه برشلونة، بينما يحتل غرناطة المركز العاشر بـ 50 نقطة.