فاز بصعوبة على غرناطة.. ريال مدريد يضع يدا على لقب الليغا

بعد أشهر من تذبذب المستوى والنتائج السيئة، استعاد فريق ريال مدريد بريقه في الوقت المناسب، وعادل رقما مميزا لم يتحقق منذ 4 مواسم، كما أنه أصبح قاب قوسين من إحراز لقب الليغا الغائب منذ موسمين.