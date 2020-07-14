طريق دروغبا لرئاسة الاتحاد العاجي لكرة القدم دونها عقبات

تعرضت آمال النجم العاجي السابق ديدييه دروغبا -في أن يصبح الرئيس القادم لاتحاد كرة القدم في بلاده- لانتكاسة خطيرة عقب فشله في الحصول على دعم زملائه اللاعبين لترشحه.

وينافس دروغبا (42 عاما) مع مرشحين اثنين آخرين بالانتخابات المقررة لرئاسة الاتحاد في سبتمبر/أيلول المقبل، لكنه لم يحصل بعد على تأييد أي من مجموعات المصالح الخاصة الخمس اللازمة لدخول الانتخابات.

وكان من المتوقع حصوله على مساندة اتحاد اللاعبين -الذي يرأسه زميله السابق سيريل دومورو- لكن الاتحاد قرر دعم إدريس ديالو أحد المرشحين الاثنين الآخرين.

وقال اتحاد اللاعبين بساحل العاج في بيان "أغلبية أعضاء الاتحاد قررت تأييد القائمة التي يقودها ديالو".

وأضاف البيان أن الاتحاد لا يزال يؤيد مجموعة تم تشكيلها قبل ثلاث سنوات لخوض الانتخابات قبل أن يعلن دروغبا ترشيحه.

وتلقى ديالو في السابق دعما من اتحاد المدربين المحليين، كما فشل دروغبا في الحصول على تأييد الحكام وجمعية المحترفين السابقين الذين يدعمون منافسه سوري دياباتي.

ويحتاج المهاجم الدولي السابق تأييد جمعية أطباء كرة القدم ليتمكن من خوض الانتخابات في 5 سبتمبر/أيلول، ومن المتوقع صدور قرار الجمعية بتأييد أحد المرشحين الأسابيع القليلة المقبلة.

وإضافة للحصول على دعم إحدى الجهات المعنية بالانتخابات، يجب على المرشحين الحصول أيضا على تأييد ثلاثة بين 14 ناديا منافسا بدوري الدرجة الأولى واثنين بالدرجات الأدنى.

وشارك دروغبا مع المنتخب في ثلاث بطولات مونديالية مساهما في الصعود إلى نهائي كأس الأمم مرتين، ووصل إلى مكانة كبيرة بين الجماهير لتألقه مع تشلسي بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.