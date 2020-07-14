شاهد.. لقطتان لزيدان تختزلان معاناة ريال مدريد

اقترب ريال مدريد من التتويج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم بعد تحقيق فوز ثمين وصعب على غرناطة، في مباراة شهدت لقطتين لم يعتد عليهما جمهور النادي الملكي من المدرب زين الدين زيدان.

وبعد شوط أول فرض خلاله لاعبو ريال سيطرة مطلقة مع التقدم بهدفين، ظهر "الملكي" بوجه مغاير خلال الشوط الثاني، ووجد صعوبة في التعامل مع الهجمات المتعددة للفريق المحلي الذي كان قريبا من معادلة النتيجة في أكثر من فرصة.

وعاد غرناطة إلى المباراة بهدف سجله داروين ماتشيز في الدقيقة 50 بعد خطأ فادح من البرازيلي كاسيميرو.

وبدا زيدان غاضبا بعد هذا الخطأ، وظهر في لقطات من كواليس المباراة يركل الكرة بعيدا تعبيرا عن عدم رضاه.

ونجح رفاق القائد سيرخيو راموس في تسيير ما تبقى من وقت للمباراة، وحققوا انتصارا عزز موقعهم في الصدارة بفارق أربع نقاط عن الملاحق برشلونة.

ووضعت صفارة الحكم حدا لمعاناة اللاعبين وأطلقت العنان لفرحة لاعبي ريال مدريد، وكان أبرز المحتفلين زيدان بصرخة تخلص عبرها من الضغط الذي عاشه طوال المباراة.

وعلق زيدان بالندوة الصحفية التي تلت المباراة، وقال "صرخت لأنني كنت سعيدا، كانت ردة فعل طبيعية بعد تلك المعاناة لأنها ثلاث نقاط مهمة. ولأخبر لاعبي فريقي أنهم قدموا مباراة كبيرة. أنا سعيد من أجلهم".

يذكر أن زيدان حقق أمس تاسع فوز على التوالي مع ريال بالدوري، وذلك لأول مرة في مشواره التدريبي مع النادي الملكي.