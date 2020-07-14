راموس وبنزيمة ومودريتش.. ثلاثي ريال مدريد "المئوي"

لا يختلف اثنان على أن الثلاثي سيرجيو راموس وكريم بنزيمة ولوكا مودريتش ساهم بشكل فعال في أن يصبح ريال مدريد على بُعد خطوة واحدة من الظفر بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم.

فبعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو -الذي كان محط الأنظار والأضواء والنجم الأوحد في الفريق- صيف 2018، تقدم إلى الصفوف الأمامية لاعبون في الدفاع والوسط والهجوم.

ومن بين هؤلاء، كان الثلاثي الذي يبلغ مجموع أعماره 100 عام وباتت مسيراتهم الكروية في نهايتها، لكنهم أكدوا قوتهم وحضورهم البدني والذهني وسيمنحون الملكي لقبا جديدا في الليغا.

ويبلغ راموس ومودريتش 34 عاما، في حين وصل بنزيمة إلى عامه الـ32 غير أنهم يؤكدون أن التطور والإصرار والحماس والتعطش للفوز بالألقاب لا يرتبط بعمر.

راموس.. ماكينة لا تتوقف دفاعا وهجوما وتهديفا

فالقائد صدم الجميع في اللياقة البدنية العالية التي ظهر عليها عقب التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأصبح هداف الفريق في الفترة التي تلت العودة متقدما على بنزيمة، وسجل ستة أهداف من ركلات جزاء في تسع مباريات بينها أهداف كانت حاسمة في رحلة الميرينغي لانتزاع اللقب.

وأصبح "المطرقة" أكثر المدافعين تسجيلا للأهداف في تاريخ الليغا.

مودريتش.. عوة للتألق بعد غياب طويل

قائد منتخب كرواتيا عاد لمستواه الذي قدمه الموسم ما قبل الماضي ونال عليه جائزتي أفضل لاعب في العالم، وأوروبا.

ورغم تراجع مستواه منذ قيادته منتخب بلاده لنهائي مونديال 2018، ظل الفرنسي زين الدين زيدان مؤمنا بإمكانيات اللاعب وقدرته على قيادة خط وسط الفريق.

وأظهر مودريتش مجددا أنه أحد أفضل لاعبي خط الوسط الذين مروا في الدوريات الأوروبية وعلى ما يبدو سيبقى في الفريق حتى نهاية عقده صيف العام المقبل.

بنزيمة.. الهداف المظلوم

سجل 30 هدفا الموسم الماضي ولكن خروج الملكي بخفي حنين غطى على تألق الفرنسي الدولي السابق.

ورغم ذلك لم يستسلم بنزيمة وواصل تقديم مستويات جيدة هذا الموسم، وسجل 24 هدفا حتى الآن بقميص "لوس بلانكوس" في مختلف المسابقات.

من بين هذه الأهداف، 19 منها في الليغا، جعلته يحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين بفارق ثلاثة أهداف عن ليونيل ميسي المتصدر، قبل مباراتين على ختام الموسم.

ومنذ استئناف مباريات الليغا، سجل بنزيمة خمسة أهداف وصنع هدفين آخرين.