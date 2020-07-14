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بحسب "الظاهرة" البرازيلي رونالدو.. هذه هي التشكيلة المثالية

الظاهرة البرازيلي اختار الأرجنتيني ميسي وتجاهل رونالدو (مواقع التواصل)
الظاهرة البرازيلي اختار الأرجنتيني ميسي وتجاهل رونالدو (مواقع التواصل)
14/7/2020

اختار النجم البرازيلي السابق رونالدو نازاريو 11 لاعبا اعتبر أنهم التشكيلة المثالية في تاريخ كرة القدم.

فاللاعب الذي فاز مرتين بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم سجل 352 هدفا على صعيد الأندية و62 هدفا في 98 مباراة مع منتخب السامبا، وارتدى "الظاهرة" قمصان كروزيرو، وبرشلونة وإنتر ميلان وريال مدريد وميلان وكورينثيانيز.

واللافت أن تشكيلة "الظاهرة" ضمت اسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في حين غاب عنها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

حارس المرمى: الإيطالي جيانولويجي بوفون.

الدفاع: البرازيليان روبرتو كارلوس وكافو، والإيطاليان كانافارو ومالديني.

الوسط: الأرجنتينيان مارادونا وميسي، والإيطالي بيرلو، والفرنسي زين الدين زيدان.

الهجوم: البرازيليان بيليه ورونالدو.

المصدر : مواقع إلكترونية

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