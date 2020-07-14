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أول مدربة لفريق كرة قدم محترف للرجال في التاريخ

بليندهايم حققت السبت الماضي أول فوز لفريقها تحت إدارتها (مواقع التواصل)
بليندهايم حققت السبت الماضي أول فوز لفريقها تحت إدارتها (مواقع التواصل)
14/7/2020

كتبت النرويجية رينات بليندهايم التاريخ في كرة القدم بعدما أصبحت أول مدربة لفريق كرة قدم محترف للرجال بتاريخ كرة القدم.

وتشرف بليندهايم البالغة من العمر 26 عاما فقط على فريق "سورتا إس كي" النرويجي.

واحتفلت يوم السبت الماضي بأول فوز لفريقها تحت قيادتها والذي جاء على فرام لارفيك 3-2 في دوري الدرجة الثانية بالنرويج.

المصدر : مواقع إلكترونية

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