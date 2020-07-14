أول مدربة لفريق كرة قدم محترف للرجال في التاريخ

نجح الإسباني تشافي في اختباره الأول مدربا للسد القطري وقاده إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا بتفوقه 4-2 في مجموع المباراتين على غريمه المحلي الدحيل في ثمن نهائي البطولة القارية.