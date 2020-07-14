أول مدربة لفريق كرة قدم محترف للرجال في التاريخ

سيرتبط فوز ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بشخصية وحافز وشغف مدربه يورغن كلوب الذي غيّر تاريخ "الريدز"، غير أن هذه الصفات الفردية تتناقض مع أسلوب الإدارة الذي يتجنب السيطرة المطلقة.
كتبت النرويجية رينات بليندهايم التاريخ في كرة القدم بعدما أصبحت أول مدربة لفريق كرة قدم محترف للرجال بتاريخ كرة القدم.
وتشرف بليندهايم البالغة من العمر 26 عاما فقط على فريق "سورتا إس كي" النرويجي.
واحتفلت يوم السبت الماضي بأول فوز لفريقها تحت قيادتها والذي جاء على فرام لارفيك 3-2 في دوري الدرجة الثانية بالنرويج.