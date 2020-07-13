عادل رقما غائبا منذ 4 سنوات.. ريال مدريد يستعيد أفضل أيامه مع زيدان

بعد أشهر من تذبذب المستوى والنتائج السيئة، استعاد فريق ريال مدريد بريقه في الوقت المناسب وعادل رقما مميزا لم يتحقق منذ 4 مواسم، كما أنه أصبح قاب قوسين من إحراز لقب الليغا الغائب منذ موسمين.

وحقق الريال 8 انتصارات متتالية في الدوري الإسباني لكرة القدم، وهو إنجاز تحقق قبل 4 سنوات عندما تولى زين الدين زيدان تدريب الفريق خلفا للمدرب رافا بينيتيز الذي كانت نتائجه مخيبة للآمال.

ويمكن للريال تخطي هذا الرقم والوصول الليلة إلى 9 انتصارات متتالية إذا فاز على غرناطة في الجولة 36، ليصبح على بعد نقطتين فقط من التتويج رسميا بلقب الليغا.

كما أن فوز الملكي بلقب الليغا سيحفظ ماء وجهه محليا في ظل سيطرة برشلونة على اللقب منذ موسم 2008-2009، حيث فاز بلقب الليغا 8 مرات مقابل لقبين للريال ولقب واحد لأتلتيكو مدريد.