رونالدو وحلم الفوز بالحذاء الذهبي للمرة الخامسة بمسيرته

قد يُعد أتالانتا نفسه غير محظوظ لعدم عودته من تورينو فائزا بالنقاط الثلاث، غير أن ركلتي الجزاء اللتين سجلهما النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو منحتا يوفنتوس التعادل 2-2 ونقطة مهمة في رحلة الحفاظ على لقبه بطلا للدوري الإيطالي لكرة القدم.

وبالهدفين اللذين سجلهما "الدون" وصل رصيده إلى 28 هدفا متأخرا بفارق هدف واحد عن الإيطالي تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو الذي يتصدر قائمة هدافي الدوري بـ 29 هدفا.

كما اقترب قائد منتخب البرتغال من البولندي روبرت ليفاندوفسكي متصدر سباق هدافي الدوريات الأوربية والذي يملك 34 هدفا.

ويأمل "صاروخ ماديرا" أن يسجل في المباريات الست المتبقية لفريق "السيدة العجوز" في الكالتشيو ويعادل رقم "ليفا" أو يتخطاه ليظفر بجائزة الحذاء الذهبي للمرة الخامسة في مسيرته.

وسجل رونالدو (35 عاما) سبعة أهداف (4 من ركلات جزاء) في ست مباريات بعد استئناف البطولة الإيطالية إثر توقفها بسبب تفشي فيروس كورونا.

يذكر أن آخر مرة فاز بها رونالدو بالجائزة المرموقة كانت موسم 2014-2015 عندما سجل 48 هدفا بقميص ريال مدريد.

وفي المواسم الثلاثة الماضية لم يستطع رونالدو حتى اقتحام قائمة الهدافين الثلاثة الأوائل في أوروبا.