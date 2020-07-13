بالعربية.. قادش يعلن عودته إلى الليغا بعد 15 عاما

على حسابه في تويتر، أعلن فريق قادش الإسباني عودته إلى دوري الدرجة الأولى لكرة القدم لأول مرة منذ 2005، بعد خسارة ريال سرقسطة 4-2 في ملعبه أمام ريال أوبييدو في دوري الدرجة الثانية أمس الأحد.

وغرّد حساب اللغة العربية للفريق الأندلسي "عدنا.. مرحبا بنا من جديد في الليغا".

وأهدر قادش فرصة الترقي السبت الماضي بخسارته 1-صفر على أرضه أمام فوينلابرادا أمام مدرجات خالية، بعد تجمع الآلاف من جماهيره خارج الملعب قبل المباراة في تحد لإرشادات التباعد الاجتماعي.

لكن أوبييدو المتعثر نفذ المهمة بدلا منه، وتقدم بـ4 أهداف قبل أن يسجل سرقسطة هدفين في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ويتصدر قادش -الذي ترقى للمرة الأخيرة إلى الدرجة الأولى في 2005 لكن هبط في الموسم التالي- الترتيب برصيد 69 نقطة من 40 مباراة، ويحتل أويسكا المركز الثاني ولديه 64 نقطة، ويأتي سرقسطة

ثالثا برصيد 62 نقطة.