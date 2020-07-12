لغات ومهارات وشهادات.. 9 نجوم جمعوا بين كرة القدم والدراسات العليا

ترتبط كرة القدم بصورة النجوم الذين يتسابقون لإبراز مظاهر الثراء بفضل رواتبهم الضخمة التي توازي ما قد يحصل عليه العاملون في قطاعات أخرى خلال سنوات.

ومع الاحتراف المبكر لجل اللاعبين تتقلص الفرص أمام كثير منهم لمتابعة حياتهم الدراسية، ويفضل كثيرون متابعة شغفهم في عالم الكرة على الالتزام بمقاعد الدراسة.

غير أن عددا من النجوم صنعوا الاستثناء، ونجحوا في الجمع بين التألق في ملاعب كرة القدم والحصول على شهادات جامعية في مختلف التخصصات، وهنا قائمة تضم أبرز هؤلاء النجوم وردت في موقع "سبورت زيون" (sportszion).

سيمون مينيوليه

تألق الحارس البلجيكي سيمون مينيوليه في الدوري الإنجليزي ولفت الأنظار، خصوصا عند مروره بنادي ليفربول، لكن قليلا من المتابعين قد يعرفون أن الحارس البالغ من العمر 31 عاما يتقن الحديث بـ5 لغات ويحمل شهادة جامعية في العلوم السياسية من إحدى الجامعات البريطانية.

ويلعب مينيوليه حاليا لنادي بروج البلجيكي، وقد يدخل عالم السياسة بعد اعتزاله مستغلا دراسته الجامعية.

فرانك لامبارد

يعتبر لامبارد أحد أفضل اللاعبين في تاريخ الكرة الإنجليزية، ويبدو أنه سيترك بصمة في عالم التدريب بالنظر إلى نتائجه المميزة مع نادي تشيلسي حاليا.

وموازاة مع مسيرته المميزة في ملاعب كرة القدم كلاعب محترف حصل لامبارد (41 عاما) على شهادة جامعية في الدراسات اللاتينية.

أندريس إنييستا

على عكس كثير من نجوم كرة القدم ينحدر النجم الإسباني أندريس إنييستا من عائلة ثرية، ولم يكتف بتحقيق النجاح في ملاعب كرة القدم بتحقيقه كل الألقاب الممكنة مع نادي برشلونة أو المنتخب الإسباني، وأضاف إلى ذلك مسيرة دراسية مميزة توجت بشهادتين جامعيتين.

ويملك إنييستا شهادة جامعية في البيولوجيا، إضافة إلى شهادة أخرى في الرياضة.

أرشافين تحول إلى عالم الأزياء بعد اعتزال كرة القدم (الأوروبية)

أندري أرشافين

يعتبر أرشافين أحد أبرز اللاعبين الروس في السنوات القليلة الماضية، وكان من بين أبرز اللاعبين في نادي أرسنال الإنجليزي.

ويملك أرشافين شغفا آخر بعيدا عن ملاعب كرة القدم، ويعتبر أحد المهتمين بعالم الموضة، وحصل على الماجستير في تصميم الأزياء.

جيورجيو كيلليني

لم يتأثر كيليني بتقدمه في العمر (35 عاما)، حيث يواصل تقديم مستويات مميزة مع نادي يوفنتوس الإيطالي، مكملا مسيرة شهدت التتويج بألقاب مختلفة مع نادي السيدة العجوز والمنتخب الإيطالي.

ونجح كيليني في الجمع بين كرة القدم والدراسة الجامعية، وحصل في عام 2017 على ماجستير في الاقتصاد والتجارة من جامعة تورينو.

سقراط

أحد أهم اللاعبين في تاريخ الكرة البرازيلية، واختاره الأسطورة بيليه ضمن أفضل 100 لاعب على قيد الحياة في 2004.

ورغم أن العديد من المصادر تؤكد أن سقراط -الذي شارك مع المنتخب البرازيلي في مونديالي 1982 و1986 طبيب حاصل على شهادة في المجال- فإن موقع "سبورت زيون" أكد أن النجم البرازيلي لم يحصل على شهادة في الطب لكنه يحمل شهادة في الفلسفة، كما كان مناضلا سياسيا ضد الدكتاتورية.

سقراط أحد أبرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم البرازيلية (رويترز)

فينسنت كومباني

كان كومباني أحد صناع الفترة الجديدة لمانشستر سيتي والتي شهدت تتويج الفريق بالعديد من الألقاب المحلية، وهو قائد الجيل الذهبي للكرة البلجيكية التي أصبحت تنافس على المراكز الأولى في مختلف البطولات.

وتابع كومباني دراسته الجامعية خلال الفترة بين 2013 و2017 موازاة مع مسيرته في الملاعب، وحصل على شهادة في إدارة الأعمال.

خوان ماتا

تألق لاعب الوسط الهجومي خوان ماتا مع أندية فالنسيا وتشيلسي ومانشستر يونايتد، وكان أحد أبرز اللاعبين في المنتخب الإسباني.

وتابع اللاعب -الذي جمع العديد من الألقاب على مستوى الأندية والمنتخب- دراسته الجامعية في علوم الرياضة بجامعة كاميلو خوسيه سيلا في مدريد.

إدوين فان دير سار

يعتبر الحارس الهولندي إدوين فان دير سار أحد أكثر اللاعبين تتويجا في تاريخ الكرة الهولندية، وحصل على 27 لقبا طوال مسيرته.

ويحمل فان دير سار شهادة جامعية في الإدارة الرياضية، ويسعى حاليا للحصول على الماجستير في نفس التخصص، ويشغل حاليا منصب رئيس نادي أياكس أمستردام، وكان في السابق مدير التسويق في النادي.