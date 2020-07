هل يخطط بيل للضحك والنوم في المدرجات حتى نهاية عقده مع ريال مدريد في 2022؟

جلس اللاعب الويلزي غاريث بيل على مقاعد البدلاء للمباراة الرابعة، وأصبح اللاعب الذي طالما صال وجال مع ريال مدريد عبئا على النادي براتبه الضخم، الذي يصل إلى 300 ألف يورو أسبوعيا، رغم عدم مساهمته بشيء يذكر هذا الموسم.

ورغم جلوسه معظم مباريات الموسم على دكة البدلاء أو خارج التشكيل، فإن بيل (30 عاما) يصر على إظهار عدم اكتراثه بالضحك أمام الكاميرات، خاصة في حال هزيمة فريقه.

ولم يكتف بيل أثناء جلوسه احتياطيا في مباراة ألافيس مساء الجمعة، التي فاز فيها ريال مدريد 2-صفر واقترب من التتويج بلقب الليغا؛ بالضحك المستفز فقط، بل ابتكر ما هو أكثر استفزازا، حيث غطى عينيه بالكمامة الواقية من فيروس كورونا، ومدّ ساقيه في المدرجات وتظاهر بالنوم؛ مما أثار موجة غضب وسخرية عالمية عليه.

Gareth Bale. 350k+ a week. Playing in sunny Spain. Trolling Madrid every week. Plays golf now and again.

This guy is really living his best life! 😭pic.twitter.com/PWNElp9pHS

— The Spurs Web ⚪️ (@thespursweb) July 11, 2020