سترلينغ يقود مانشستر سيتي لفوز معنوي كبير على برايتون

لقن فريق مانشستر سيتي مضيفه برايتون درسا قاسيا في فنون كرة القدم، وتغلب عليه 5-صفر السبت، في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم مانشستر سيتي بهدف سجله رحيم سترلينغ في الدقيقة 21، وأضاف غابريل جيسوس الهدف الثاني في الدقيقة 44، ثم أضاف سترلينغ الهدف الثالث لمانشستر في الدقيقة 53، ثم سجل برناردو سيلفا الهدف الرابع في الدقيقة 56، قبل أن يسجل سترلينغ الهدف الخامس بمساعدة لاعبي برايتون في الدقيقة 81.

وبهذا الفوز المعنوي الكبير، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 72 نقطة في المركز الثاني بفارق 21 نقطة خلف ليفربول، الذي توّج بالفعل بلقب الدوري، وتوقف رصيد برايتون عند 26 نقطة في المركز 15.

وهذا الفوز هو 23 لمانشستر سيتي في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في 9 مباريات، والتعادل في 3 مباريات، في حين أصبحت هذه الخسارة 15 لبرايتون، مقابل الفوز في 8 مباريات، والتعادل في 12 مباراة.