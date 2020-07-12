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مجددا.. ميسي يكتب التاريخ في الليغا

ميسي صنع هدف الفوز الذي سجله فيدال في مرمى بلد الوليد (غيتي)
ميسي صنع هدف الفوز الذي سجله فيدال في مرمى بلد الوليد (غيتي)
12/7/2020

بصناعته هدفا للتشيلي أرتورو فيدال أمس السبت في مرمى ريال بلد الوليد بالليغا يكون النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة قد وصل إلى 20 تمريرة حاسمة محققا رقم غير مسبوق في تاريخ الليغا.

وأصبح "البولغا" أول لاعب في البطولة يسجل 20 هدفا ويصنع مثلها في موسم واحد، كما أنه ثاني لاعب في القرن الـ21 يسجل هذه الأرقام بعد الفرنسي تيري هنري موسم 2002-2003 مع أرسنال.

واقترب "البولغا" من الرقم القياسي بعدد التمريرات الحاسمة في موسم واحد بالليغا والمسجل باسم تشافي هيرنانديز اللاعب السابق للبرسا، والذي صنع 21 هدفا في موسم 2008-2009.

وصنع ميسي هدفين لفيدال هذا الموسم، فيما يعد الأورغوياني لويس سواريز المستفيد الأول من هدايا الساحر الأرجنتيني بـ7 تمريرات حاسمة.

المصدر : الصحافة الإسبانية

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