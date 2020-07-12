مئات ملايين الدولارات في 8 سنوات.. هكذا حوّل سيميوني أتلتيكو إلى فريق ثري

"ثورة" المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني لم تنعكس فقط إيجابا على الملعب ومستوى الفريق، بل حوّل النادي المتواضع إلى أحد أثرى النوادي في العالم، جامعا نحو 418 مليون يورو من مشاركاته في دوري أبطال أوروبا.

وبفوزه على ريال بيتيس أمس السبت، حجز "الأتلتي" مقعده للموسم الثامن على التوالي في دوري أبطال أوروبا، في عهدة سيميوني.

وقاد المدرب الأرجنتيني -الذي استلم دفة تدريب الفريق عام 2011- "الروخيبلانكوس" مرة للفوز بلقب الليغا، ومرتين لمركز الوصيف، و4 مرات للمركز الثالث، فيما يتبقى مباراتان هذا الموسم لمعرفة المركز الذي سيحتله هذا الموسم.

وخلال المرات الثماني التي تأهل فيها الريال للمسابقة القارية الأم، وصل مرتين إلى نهائي البطولة، ولكنهما لم تكونا الأكثر درا للأموال على خزينة أتلتيكيو، إذ حقق 50 مليون يورو عام 2014 و70 مليونا عام 2016.

واللافت أن الموسم الماضي عندما خرج الفريق من ثمن النهائي، حقق الرقم الأعلى الذي وصل إلى 85 مليون يورو.

وأطاح "الأتلتي" هذا الموسم بفريق ليفربول بطل المسابقة من ثمن النهائي، وتأهل إلى ربع النهائي محققا أكثر من 76 مليون يورو حتى الآن.

2013 – 2014: 50.05 مليون يورو

2014 – 2015: 43.72 مليون يورو

2015 – 2016: 69.66 مليون يورو

2016 – 2017: 60.61 مليون يورو

2017 – 2018: 31.73 مليون يورو

2018 – 2019: 85.65 مليون يورو

2019 – حتى الآن: 76.3 مليون يورو

وجنى أتلتيكو مدريد خلال المواسم الثمانية 417.78 مليون يورو.