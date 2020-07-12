غضب متصاعد.. مرتضى منصور متهم بالإساءة للمصريين

تفاعل مغردون ونشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو الذي تسرب لرئيس نادي الزمالك مرتضى منصور وهو يوجه عبارات مسيئة للشعب المصري.

وانتشر مقطع فيديو لمنصور عضو مجلس النواب ورئيس نادي الزمالك يوجه فيه شتائم لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الغريم التقليدي، وإلى اللاعب محمود كهربا الذي انتقل إلى الأخير قادما من النادي المذكور أولا، كما تلفظ بكلمات اعتبرت إهانة للشعب.

ويعتذر موقع الجزيرة نت عن عدم نشر الفيديو لما يحمله من عبارات مسيئة.

ومن جانب آخر، طلب مواطنون على تويتر بمحاكمة منصور الذي أهان كل فرد يحمل الجنسية المصرية وتهجم على مؤسسات الدولة.

الساعة التاسعة صباحا ولم يصدر قرار بضبط واحضار مرتضي منصور او القبض عليه او حتي رفع الحصانة بعد سبه لمصر مسؤولين وشعب — Ahmed Said (@ahmedsaid) July 12, 2020

كفايه يا اخي الواحد بعيد وزهقت وقرفت منك بتتكلم علي اشرف وأحسن ناس وتخوض في عرضهم وشرفهم وأنت اوسخ الناس ……اخيرا حاجه بلدنا بلد الرجاله وأنت عره الرجاله — Wael Gomaa (@WaelGomaa) July 12, 2020

#مرتضى_منصور شتيمه الخطيب لا بس ماشي كهربا ماشي اي حد يتشتم اوك لكن تحلف بالطلاق البلد مفيهاش راجل لا كده كتير ولمانشوف البلد هتتحرك تعمل ايه pic.twitter.com/smktwtci9b — Maha Adnan (@AdnanMo19675266) July 12, 2020

#مرتضي_منصور_ضد_مصلحه_الدوله #مرتضى_منصور يضر بمصلحة مصر وهو خطر على الأمن القومى المصرى وهو معول هدم لمصر نتمنى أن يريحنا الله منه بالقريب العاجل — Mahmoud Saadoun محمود سعدون (@mahmoudsaadoun) July 10, 2020

كل الاحترام والتقدير ليك يا كابتن الخطيب،والكائن المختل دا مش هيتسكت عليه وحقك انت وكهرباا هيرجع واحنا معاك وف ضهرك دايماً ❤#مرتضي_مريض_نفسي pic.twitter.com/sYVxMxzG8z — SohilaEssam (@SohilaE27774635) July 12, 2020

#مرتضي_مريض_نفسي

حاسبوه قبل وقوع مالا يحمد عقباه pic.twitter.com/AShojaiF7O — راجية الجنه (@J7O5djzdsmfellz) July 12, 2020

وتقدم الخطيب ببلاغ إلى النائب العام ضد منصور، وذكر بيان للنادي الأهلي أن رئيسه "فوجئ على مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس بفيديو تم تصويره داخل نادي الزمالك على مرأى ومسمع من الناس يتضمن عبارات يعف اللسان عن ذكرها".

🚨الخطيب يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد إهانة رئيس الزمالك للبلد ومؤسساتها ومائة مليون مصري. pic.twitter.com/wemov2bOst — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) July 12, 2020

واعتبر البيان أن منصور تلفظ بعبارات "تسيء إلى رئيس الأهلي ولأسرته وعائلته، وتسيء لمصر ومسؤوليها وقياداتها ومؤسساتها وللمئة مليون مصري".

وكعادته، اختار منصور الرد على هذه الضجة بتقديمه بلاغا إلى النائب العام ضد رئيس النادي الأهلي و13 شخصا آخر، واتهمهم بنشر تسجيل صوتي مفبرك له.