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غضب متصاعد.. مرتضى منصور متهم بالإساءة للمصريين

منصور يواجه مطالب بمحاكمته بعد تصريحاته الجديدة (مواقع التواصل)
منصور يواجه مطالب بمحاكمته بعد تصريحاته الجديدة (مواقع التواصل)
12/7/2020

تفاعل مغردون ونشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو الذي تسرب لرئيس نادي الزمالك مرتضى منصور وهو يوجه عبارات مسيئة للشعب المصري.

وانتشر مقطع فيديو لمنصور عضو مجلس النواب ورئيس نادي الزمالك يوجه فيه شتائم لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الغريم التقليدي، وإلى اللاعب محمود كهربا الذي انتقل إلى الأخير قادما من النادي المذكور أولا، كما تلفظ بكلمات اعتبرت إهانة للشعب.

ويعتذر موقع الجزيرة نت عن عدم نشر الفيديو لما يحمله من عبارات مسيئة.

ومن جانب آخر، طلب مواطنون على تويتر بمحاكمة منصور الذي أهان كل فرد يحمل الجنسية المصرية وتهجم على مؤسسات الدولة.

وتقدم الخطيب ببلاغ إلى النائب العام ضد منصور، وذكر بيان للنادي الأهلي أن رئيسه "فوجئ على مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس بفيديو تم تصويره داخل نادي الزمالك على مرأى ومسمع من الناس يتضمن عبارات يعف اللسان عن ذكرها".

واعتبر البيان أن منصور تلفظ بعبارات "تسيء إلى رئيس الأهلي ولأسرته وعائلته، وتسيء لمصر ومسؤوليها وقياداتها ومؤسساتها وللمئة مليون مصري".

وكعادته، اختار منصور الرد على هذه الضجة بتقديمه بلاغا إلى النائب العام ضد رئيس النادي الأهلي و13 شخصا آخر، واتهمهم بنشر تسجيل صوتي مفبرك له.

المصدر : خدمة سند

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