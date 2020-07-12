ريال مدريد قد يتوّج بلقب الليغا الخميس المقبل

يحتاج ريال مدريد إلى 5 نقاط فقط ليصبح المتوج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم، فبعد فوز الملكي على آلافيس أول أمس اقترب كثيرا من انتزاع اللقب من برشلونة.

ومن المباريات الأربع المتبقية من الليغا، يتحمل أبناء زين الدين زيدان فوز مباراة والتعادل في أخريين أو حتى خسارة مباراة والتعادل في اثنتين.

وأسوأ سيناريو للريال سيكون تتويجه باللقب في آخر جولات الليغا، والتي يواجه فيها مستضيفه ليغانيس في 19 من الشهر الجاري، ويكون وقتها قد سقط الأخير فعليا إلى الدرجة الثانية.

ولكن هناك سيناريو أقرب يتمثل في أن يفوز "الميرينغي" على مضيفه غرناطة ثم يتوج باللقب في ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" معقله الجديد، الخميس المقبل، في حال هزم فياريال بغض النظر على نتائج ملاحقه المباشر برشلونة.

يذكر أن الريال يتصدر جدول ترتيب البطولة الإسبانية بفارق نقطة واحدة، ولكنه لعب مباراة أقل.