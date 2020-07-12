بسبب كورونا.. حارس يخرج بين شوطي مباراة بالبرتغال للخضوع للحجر الصحي

اضطر أندري موريرا الحارس الثاني لفريق بيلينينسيش لمغادرة ملعب مباراة فريقه أمام ضيفه موريرينسي مساء أمس السبت بالدوري البرتغالي الممتاز لكرة القدم والدخول إلى الحجر الصحي بناء على أوامر السلطات المختصة.

وجلس موريرا في كرسي الاحتياط خلال الشوط الأول من المباراة التي خسرها فريقه بهدف دون رد، لكنه غادر الملعب بين شوطي المباراة بموجب قرار سلطات الصحة في البرتغال نظرا لعدم احترامه إجراءات التباعد الاجتماعي الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت رابطة الدوري البرتغالي في بيان لها مساء السبت "بين شوطي المباراة صدرت أوامر لأندري موريرا بمغادرة الملعب من قبل سلطات الصحة الوطنية والطبيب جراكا فريتاس الذي أشار إلى أن معايير التباعد الاجتماعي لم يتم احترامها".

DGS mandou André Moreira retirar-se do Belenenses SAD-Moreirense https://t.co/opKcxMrU7N — O Jogo (@ojogo) July 11, 2020

وغاب موريرا عن المباراة السابقة لفريقه أمام بورتو في الخامس من الشهر الجاري عقب ثبوت إصابة زميله الحارس جواو مونتيرو بفيروس كورونا.

وبحسب تقارير إعلامية برتغالية، فإن موريرا مكث في نفس الغرفة مع زميله المصاب بالعدوى قبل أسبوع واحد.

وخضع موريرا لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا أيام الثامن والتاسع والعاشر من الشهر الجاري وجاءت جميع نتائجها سلبية، لكنه لم يلتزم بالقواعد المتبعة التي تنص على ضرورة عزل نفسه لمدة أسبوعين بعد إصابة زميله في السكن بالعدوى.