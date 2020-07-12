ألغى إحدى أشهر مباريات كرة القدم فيها.. كورونا لا يستسلم في البرازيل

ألغت السلطات إحدى أشهر مباريات كرة القدم في جنوب البرازيل قبل أقل من 24 ساعة من انطلاقها، بعد إصابة 14 لاعبا من أحد الفريقين بفيروس كورونا.

واستؤنفت منافسات بطولة ولاية سانتا كاترينا قبل أيام بإقامة 4 مباريات، من بينها المواجهة التي فاز بها

شابكوينسي 2-صفر على ضيفه أفاي.

وكان من المقرر إقامة لقاء الإياب بين الفريقين اليوم مساء، لكن المباراة أُلغيت بناء على أوامر من وزارة

الصحة في الولاية.

وقالت وزارة الصحة في بيان "هناك 14 حالة مؤكدة بكوفيد-19 في أحد الفريقين، ومن الضروري على كل اللاعبين اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة".

ولم تكشف الوزارة عن الفريق الذي يضم الحالات الإيجابية، لكن موقع "غلوب سبورت" البرازيلي على الإنترنت ذكر أنه شابكوينسي، ولم يعلق النادي على التقرير.

وسجلت ولاية سانتا كاترينا 42 ألفا و26 إصابة بفيروس كورونا، بينها 485 وفاة.

وتوفي حتى الآن 71 ألفا و469 شخصا في البرازيل متأثرين بالفيروس، وهو ما يزيد على أي دولة أخرى باستثناء الولايات المتحدة.