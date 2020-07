أزمة بسبب تعليقات عنصرية بالدوري الإنجليزي.. والمتهم عمره 12 عاما

تعرض نجم كريستال بالاس ويلفريد زاها لإساءة عنصرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعرض اللاعب القادم من ساحل العاج تفاصيل هذه الإساءة قبل مباراة فريقه اليوم الأحد مع أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأعاد زاها نشر الرسائل المسيئة التي تلقاها أمس في موقع تويتر، وهو ما تسبب في حملة تنديد واسعة بهذا التصرف، وتلقى اللاعب عبارات التضامن من ناديه ومن أطراف مختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونددت رابطة الدوري بالواقعة في موقعها الرسمي بالإنترنت، وقالت "هذا السلوك غير مقبول نهائيا" معربة عن تضامنها مع زاها ضد أي نوع من التمييز، حيث "لا وجود للعنصرية بيننا. سنواصل دعم اللاعبين والمسؤولين والمدربين وأفراد عائلاتهم الذي يتعرضون للتمييز في الإنترنت".

Woke up to this today. pic.twitter.com/Zal0F96htJ

— Wilfried Zaha (@wilfriedzaha) July 12, 2020