أزمة بسبب تعليقات عنصرية بالدوري الإنجليزي.. والمتهم عمره 12 عاما

تعرض نجم كريستال بالاس ويلفريد زاها لإساءة عنصرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعرض اللاعب القادم من ساحل العاج تفاصيل هذه الإساءة قبل مباراة فريقه اليوم الأحد مع أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأعاد زاها نشر الرسائل المسيئة التي تلقاها أمس في موقع تويتر، وهو ما تسبب في حملة تنديد واسعة بهذا التصرف، وتلقى اللاعب عبارات التضامن من ناديه ومن أطراف مختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونددت رابطة الدوري بالواقعة في موقعها الرسمي بالإنترنت، وقالت "هذا السلوك غير مقبول نهائيا" معربة عن تضامنها مع زاها ضد أي نوع من التمييز، حيث "لا وجود للعنصرية بيننا. سنواصل دعم اللاعبين والمسؤولين والمدربين وأفراد عائلاتهم الذي يتعرضون للتمييز في الإنترنت".

Woke up to this today. pic.twitter.com/Zal0F96htJ — Wilfried Zaha (@wilfriedzaha) July 12, 2020

وكتب كريستال بالاس عبر تويتر "هذا أمر شائن للغاية ويجب ألا يحدث. نحن معك يا ويلفريد ومع أي شخص أخر يتعرض لمثل هذه الإساءة الرهيبة".

وعبر إيان رايت مهاجم آرسنال وكريستال بالاس السابق عن دعمه لزاها أيضا.

وقالت شرطة وست ميدلاندز اليوم إنه تم القبض على فتى يبلغ من العمر 12 عاما بسبب هذه الرسائل العنصرية. لكنها لم تعلن أن اللاعب المقصود هو زاها.

وأضافت في تويتر "تم إبلاغنا عن سلسلة من الرسائل العنصرية تم إرسالها إلى لاعب كرة القدم اليوم، وبعد التدقيق فيها ألقينا القبض على فتى".

وعند استئناف مباريات الدوري بعد توقفه لنحو ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا، حملت قمصان اللاعبين عبارة "حياة السود مهمة" بدلا من الأسماء خلال الجولة الأولى.

كما انحنى لاعبو الفرق قبل المباريات تعبيرا عن دعمهم لحركة "حياة السود مهمة" وللتضامن مع الحركة الاحتجاجية التي بدأت في الولايات المتحدة بعد مقتل جورج فلويد المواطن من أصل أفريقي، وانتقلت بعدها إلى مناطق مختلفة عبر العالم.

يذكر أن زاها شارك اليوم في خسارة بالاس صفر-2 أمام أستون فيلا، ضمن مواجهات المرحلة 35 من الدوري.