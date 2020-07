شاهد.. رونالدو يقود يوفنتوس لتعادل مثير مع أتلانتا ويقترب من هداف الكالتشيو

أفلت فريق يوفنتوس من فخ الهزيمة أمام أتلانتا، وتعادل بصعوبة في الدقيقة الأخيرة 2-2 السبت، في الجولة 32 التي شهدت أيضا فوز روما على مضيفه بريشيا 3-صفر.

وعلى ملعب أليانز في تورينو، تعادل يوفنتوس بصعوبة شديدة مع ضيفه أتلانتا، الذي كاد يكبده الهزيمة الثانية على التوالي، بعد أن خسر في الجولة الماضية على ملعب ميلان 2-4.

وانفرد يوفنتوس بالصدارة برصيد 76 نقطة، أمام لاتسيو صاحب المركز الثاني برصيد 68 نقطة، وأصبح أتلانتا صاحب المركز الثالث، وعلى بعد نقطة واحدة منه.

ونجح يوفنتوس في العودة مرتين أمام أتلانتا بهدفين من ضربتي جزاء حملا توقيع الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو.

البداية كانت عن طريق المهاجم الكولومبي دوفان زاباتا، الذي تقدم بهدف لأتلانتا في الدقيقة 16، ثم حصل يوفنتوس على ضربة جزاء ترجمها رونالدو لهدف التعادل في الدقيقة 55.

وأضاف روسلان مالينوفسكي الهدف الثاني لأتلانتا في الدقيقة 80، لكن يوفنتوس حصل على ضربة جزاء جديدة في الدقيقة الأخيرة من المباراة، وسجل منها رونالدو الهدف الثاني له ولفريقه.

ورفع رونالدو رصيده إلى 28 هدفا، بفارق هدف واحد عن متصدر قائمة الهدافين بالكاتشيو شيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو، كما نجح الدون في تسجيل كل ركلات الجزاء التي سددها هذا الموسم، وبلغت 11 ركلة حتى الآن.

