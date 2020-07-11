ويستهام يطيح بنوريتش من البريميرليغ وواتفورد يواصل الهروب من الهبوط

هبط فريق نوريتش سيتي من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد هزيمته اليوم السبت على أرضه 4-صفر أمام ويستهام يونايتد، في حين واصل واتفورد هروبه من منطقة الهبوط بفوزه 2-1 على نيوكاسل.

وهذه هي الهزيمة السابعة على التوالي لنوريتش سيتي الذي يدربه دانييل فاركه، وتحققت بفضل رباعية من لاعب الضيوف ميخائيل أنطونيو بواقع هدفين في كل شوط.

وأبقت الهزيمة على نوريتش سيتي في المركز 20 والأخير في القائمة برصيد 21 نقطة متخلفا بفارق 13 نقطة عن واتفورد الذي يحتل المركز 17 والذي فاز على نيوكاسل يونايتد 2-1 قبل أخر ثلاث جولات من الموسم.

وشكل أنطونيو (30 عاما) تهديدا دائما لدفاع أصحاب الأرض بسبب وجوده الدائم في منطقة جزائهم، وأصبح بذلك أول لاعب من ويستهام يحرز رباعية في مباراة واحدة بالدوري منذ 1981.

ويحتل ويستهام يونايتد المركز 16 في القائمة متقدما بست نقط عن منطقة الهبوط، ويتفوق بفارق الأهداف على واتفورد الذي يليه.

هروب واتفورد

وفي مباراة أخرى أحرز المهاجم تروي ديني هدفين من ركلتي جزاء ليقود واتفورد للفوز 2-1 على نيوكاسل وتحقيق انتصاره الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

الفوز منح واتفورد دفعة مهمة في رحلة الهروب من الهبوط قبل ثلاث جولات من النهاية، وأصبح رصيده 34 نقطة في المركز 17 وبفارق ست نقاط عن بورنموث القابع في بداية منطقة الهبوط والذي يتبقى له مباراة إضافية.

ووقف اللاعبون دقيقة صمت قبل بداية المباراة حدادا على وفاة جاك تشارلتون مدرب نيوكاسل ومنتخب أيرلندا السابق الذي فاز بكأس العالم كلاعب مع إنجلترا وتوفي عن 85 عاما أمس الجمعة. وارتدى اللاعبون شارات سوداء أيضا.