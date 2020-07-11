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ليفربول يخفق في الفوز بملعب أنفيلد للمرة الأولى منذ 18 شهرا

روبرتسون يحتفل بهدفه باحتضان صاحب التمريرة الحاسمة فابينيو (يسار) (رويترز)
روبرتسون يحتفل بهدفه باحتضان صاحب التمريرة الحاسمة فابينيو (يسار) (رويترز)
11/7/2020

سقط فريق ليفربول في فخ التعادل 1-1 أمام ضيفه بيرنلي اليوم السبت في الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الذي توج الريدز بلقبه في وقت سابق.

وأخفق ليفربول في تحقيق الفوز على أرضه في البريميرليغ لأول مرة منذ يناير/كانون الثاني 2019.

وسجل هدف التقدم لليفربول أندرو روبرتسون في الدقيقة 33، بعد أن حول برأسه كرة عرضية من زميله فابينيو، استقرت أقصى الجهة اليمنى لمرمى الضيوف.

وتعادل جاي رودريغيز لبيرنلي في الدقيقة 69، حيث تسلم كرة داخل منطقة جزاء ليفربول، ثم سددها قوية عجز حارس الريدز أليسون بيكر عن صدها.

ورفع ليفربول رصيده إلى 93 نقطة في صدارة الترتيب، علما أنه توج بلقب الدوري رسميا في وقت سابق، كما رفع بيرنلي رصيده إلى 50 نقطة في المركز التاسع.

المصدر : وكالة الأناضول

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