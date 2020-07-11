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شيفيلد يقسو على تشلسي بثلاثية نظيفة ويهدد مشاركته بأبطال أوروبا

ماكغولدريك (يسار) يسجل الهدف الأول لشيفيلد (رويترز)
ماكغولدريك (يسار) يسجل الهدف الأول لشيفيلد (رويترز)
11/7/2020

سقط فريق تشلسي في فخ الخسارة أمام مضيفه شيفيلد يونايتد صفر-3، اليوم السبت، في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل أهداف شيفيلد ديفيد ماكغولدريك (هدفين) في الدقيقتين 18 و77 وأوليفر مكبورني في الدقيقة 33.

ورفع شيفيلد يونايتد رصيده إلى 54 نقطة في المركز السادس، وتوقف رصيد تشلسي عند 60 نقطة في المركز الثالث.

وتهدد هذه الهزيمة تشلسي بالخروج من المربع الذهبي المؤهل لدوري أبطال أوروبا، في حال فوز ليستر سيتي الرابع برصيد 59 نقطة، ومانشستر يونايتد الذي ارتقى للمركز الخامس برصيد 58 نقطة بعد سلسلة من الانتصارات المتتالية.

وهذه الخسارة 11 لتشلسي في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في 18 مباراة والتعادل في 6 مباريات.

في حين أصبح هذا الفوز هو 14 لشيفيلد في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في 9 مباريات، والتعادل في 12 مباراة.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأنباء الألمانية

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