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يحتاج 5 نقاط من 3 مباريات.. ريال مدريد يهزم ألافيس ويقترب من التتويج بلقب الليغا

أسينسيو (يمين) يحتفل بتسجيله الهدف الثاني لريال مدريد مع بنزيمة صاحب الهدف الأول (رويترز)
أسينسيو (يمين) يحتفل بتسجيله الهدف الثاني لريال مدريد مع بنزيمة صاحب الهدف الأول (رويترز)
10/7/2020

عزز فريق ريال مدريد صدارته للدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه على ديبورتيفو ألافيس 2-صفر مساء الجمعة في الجولة الـ٣٥ من الدوري الإسباني لكرة القدم، ليقترب خطوة من حسم التتويج باللقب.

وتقدم ريال مدريد بهدف سجله كريم بنزيمة في الدقيقة 11، وأضاف ماركو أسينسيو الهدف الثاني للملكي في الدقيقة الـ٥٠.

ورفع الريال رصيده إلى 80 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق ٤ نقاط أمام برشلونة، وتوقف رصيد ألافيس عند 35 نقطة في المركز الـ١٧، بفارق ٣ نقاط عن المراكز المهددة بالهبوط.

وهذا هو الفوز الثامن على التوالي للريال والـ٢٤ في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في ٣ مباريات والتعادل في ٨، وهذه هي الخسارة السادسة لألافيس على التوالي والـ١٨ في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ٩ مباريات والتعادل في ٨.

وأصبح الملكي قاب قوسين من التتويج بلقب الليغا حيث يحتاج إلى ٥ نقاط من المباريات الثلاث السهلة نسبيا المتبقية له أمام غرناطة وفياريال وليغانيس، وذلك بغض النظر عن نتائج برشلونة صاحب المركز الثاني.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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