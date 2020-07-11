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بعد اكتشاف 122 إصابة بكورونا.. غضب في مواقع التواصل بسبب الإصرار على استئناف الدوري السعودي

فريق الهلال يتصدر الدوري السعودي للمحترفين (غيتي)
فريق الهلال يتصدر الدوري السعودي للمحترفين (غيتي)
11/7/2020

سادت حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الإعلان الصادم للاتحاد السعودي لكرة القدم عن اكتشاف 122 إصابة بفيروس كورونا، منها 97 في الفرق المشاركة بالدوري السعودي المقرر استئنافه في أغسطس/آب المقبل.

وأعلن الاتحاد السعودي مساء أمس الجمعة عبر حسابه الرسمي على تويتر تسجيل 122 حالة إيجابية خلال فترة الـ18 يوما الأخيرة فقط.

وتم اكتشاف 97 إصابة بكورونا -بينها 50 لاعبا و47 إداريا وفنيا- بعد إجراء 1351 فحصا في 16 ناديا بالدوري السعودي للمحترفين.

وفي دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى تم اكتشاف 25 إصابة للاعبين بكورونا في 20 ناديا، وذلك بعد إجراء 781 فحصا.

وأثارت الإصابات الكثيرة حفيظة رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين هاجموا الاتحاد ورابطة دوري المحترفين السعودي التي أعلنت الشهر الماضي استئناف الدوري السعودي للمحترفين في 4 أغسطس/آب المقبل.

وأجمع أغلبيتهم على ضرورة إلغاء قرار الاستئناف في ظل هذه الأعداد الضخمة من المصابين بالفيروس الذي تصل مضاعفاته حتى الوفاة.

وذهب البعض إلى أن سر الإصرار على استكمال الموسم يرجع إلى تصدر فريق الهلال "المسنود" -حسب رأيهم- دوري المحترفين، وأنه لو كان المتصدر أي فريق آخر لتم إلغاء الموسم فورا.

ووفقا لتصريحات وزارة الصحة السعودية، بلغ إجمالي الإصابات بالمملكة حتى مساء الخميس الماضي 223 ألفا و327، بينها 2100 وفاة، و161 ألفا و96 حالة تعاف.

 

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالة الأناضول

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