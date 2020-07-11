بعد اكتشاف 122 إصابة بكورونا.. غضب في مواقع التواصل بسبب الإصرار على استئناف الدوري السعودي

سادت حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الإعلان الصادم للاتحاد السعودي لكرة القدم عن اكتشاف 122 إصابة بفيروس كورونا، منها 97 في الفرق المشاركة بالدوري السعودي المقرر استئنافه في أغسطس/آب المقبل.

وأعلن الاتحاد السعودي مساء أمس الجمعة عبر حسابه الرسمي على تويتر تسجيل 122 حالة إيجابية خلال فترة الـ18 يوما الأخيرة فقط.

الاتحاد السعودي لكرة القدم يُعلن الإحصائية الخاصة بفيروس كورونا خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 8 يوليو. ⬇️ pic.twitter.com/dRrs553quW — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) July 10, 2020

وتم اكتشاف 97 إصابة بكورونا -بينها 50 لاعبا و47 إداريا وفنيا- بعد إجراء 1351 فحصا في 16 ناديا بالدوري السعودي للمحترفين.

وفي دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى تم اكتشاف 25 إصابة للاعبين بكورونا في 20 ناديا، وذلك بعد إجراء 781 فحصا.

وأثارت الإصابات الكثيرة حفيظة رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين هاجموا الاتحاد ورابطة دوري المحترفين السعودي التي أعلنت الشهر الماضي استئناف الدوري السعودي للمحترفين في 4 أغسطس/آب المقبل.

وأجمع أغلبيتهم على ضرورة إلغاء قرار الاستئناف في ظل هذه الأعداد الضخمة من المصابين بالفيروس الذي تصل مضاعفاته حتى الوفاة.

وذهب البعض إلى أن سر الإصرار على استكمال الموسم يرجع إلى تصدر فريق الهلال "المسنود" -حسب رأيهم- دوري المحترفين، وأنه لو كان المتصدر أي فريق آخر لتم إلغاء الموسم فورا.

ووفقا لتصريحات وزارة الصحة السعودية، بلغ إجمالي الإصابات بالمملكة حتى مساء الخميس الماضي 223 ألفا و327، بينها 2100 وفاة، و161 ألفا و96 حالة تعاف.

والله أنا بقول لكم شيء يالاتحاد السعودي وبكون صريحة معكم وعفوا يعني 🤚😐 انتم شايفين اللاعبين وعارفين وضعهم من حينهم ومن قبل كورونا بعد

وضعهم الصراحة كلّه تفالين

" الله يكرّمكم ومن يقرا " فخلاص يا خي إلغوا الدوري لا يمترضون عيال الناس عشان يكملون بطولة وإلا كاس 😳👵🏃‍♀️@saudiFF https://t.co/uDWQ9eOHl6 — أسمى .. (@AsmaAsmaA191) July 10, 2020

هل يعقل يكمل الدوري السعودي في ظل هذه الظروف الراهنة…

من اجل عيون 😍

من اجل عين تكرم مدينة 👌

هناك اندية لديها ظروف صعبة

وهناك خطر ع العيبة من فيروس كورونا.#سعيد المولد — {منبر الحق}Ali Alelyani (@nab9alhayah) July 9, 2020

ياأستاذ عادل ايها الحبيب وافقوا اذا تعادل معكم الهلال اوفاز يأخذ الدوري صدقني الاتحاد السعودي يلغي الدوري هو لايهمه من يصاب بفيروس كورونا قد ما يهمه فوز الهلال بالدوري — علي الشمراني (@ali1109_) July 6, 2020

هل #عودة_الدوري_السعودي في ظل #كورونا قرار سليم ؟

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وأن صحت المصادر بأن 15 نادي صوتوا ضد عودة الدوري

بإستثناء نادي واحد

وتم تجاهل الـ15 نادِ وتلبية رغبة هالأوحد❗️

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السؤال : هل تلبية رغبة هالنادي أهم من صحة اللاعبين

خصوصاً بأنه منذُ عودة التمارين يتساقط اللاعبون واحد تلو الآخر — ‎مساعد بن سعد السحيمي ALSOHIMI (@Musaid_AlSohimi) July 9, 2020

نحمل الاتحاد السعودي اصابات نادي ضمك بفايروس كورونا وإصابات جميع الرياضيين في حال استئناف الدوري — عشق اصفر (@achaqasfar) July 5, 2020

بدون أدنا شك قرار استكمال الدوري السعودي في ظل أزمة كورونا خطأكبير. و يكون ضحيته أسر وأنفس بريئة تصاب بهذا المرض. الغامض.. لأن الرياضة تتحتم المخالطة.ومن المستحيل الوقاية وأخذ الاحتياطات.. أين العقلاء؟؟ — متابع (@dh8KzFzclVQPPWa) July 8, 2020

لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم مو فهيمن وش يعني كورونا الله يخدكم في لاعبين أصيبوا بكورنا وانتم تريدون استمرار الدوري اقسم بالله انكم خبلان مافيكم مخ سليم — Nasrf2360@gmail.com (@nasrf2360) July 4, 2020