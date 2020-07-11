برشلونة يهزم بلد الوليد ويتشبث بمطاردة ريال مدريد على لقب الليغا

تمسك برشلونة بأمله الضئيل في مطاردة ريال مدريد المتصدر على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، وتغلب على مضيفه بلد الوليد 1-صفر اليوم السبت في الجولة 36 من الليغا، التي افتتحت في وقت سابق اليوم بفوز أوساسونا على سيلتا فيغو 2-1.

وحسم برشلونة المواجهة بهدف وحيد سجله النجم التشيلي أرتورو فيدال في الدقيقة 15.

ورفع برشلونة رصيده إلى 79 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف ريال مدريد، الذي سيخوض مباراته في الجولة نفسها بعد غد الاثنين أمام غرناطة صاحب المركز التاسع، في حين تجمد رصيد بلد الوليد عند 39 نقطة في المركز 14.

وكان برشلونة الفريق الأفضل من حيث الاستحواذ والضغط الهجومي، وكذلك خطورة المحاولات خلال الشوط الأول، الذي نجح في التقدم خلاله بهدف فيدال.

لكن الأمور تغيرت بشكل واضح في الشوط الثاني، حيث تراجع النشاط الهجومي لبرشلونة، وفرض بلد الوليد حضوره بشكل أكبر، كما قدم أكثر من محاولة تهديفية كانت كفيلة بقلب موازين المباراة، لكنه أخفق في هز الشباك لتنتهي المواجهة بفوز برشلونة.