الهزيمة الثالثة على التوالي.. خسائر لاتسيو تقرب يوفنتوس من لقب الدوري الإيطالي

واصل فريق لاتسيو نزيف النقاط في وصافة الدوري الإيطالي لكرة القدم، وسقط على ملعبه أمام ضيفه ساسولو 2-1 اليوم السبت في الجولة الثانية والثلاثين.

وانتهى الشوط الأول بتقدم لاتسيو بهدف سجله لويس ألبرتو في الدقيقة 33.

لكن الأوضاع اختلفت تماما في الشوط الثاني لصالح ساسولو الذي نجح في إدراك التعادل بواسطة جياكومو راسبادوري في الدقيقة 55 قبل أن يخطف فرانشيسكو كابوتو هدف الفوز القاتل في الوقت بدل الضائع للمباراة.

وخسر لاتسيو للمباراة الثالثة على التوالي بعد هزيمته أمام ضيفه ميلان 3-صفر ثم خسارته على ملعب ليتشي 2-1.

ومنذ استئناف منافسات الدوري الإيطالي الشهر الماضي بعد حوالي ثلاثة أشهر من التوقف بفعل أزمة فيروس كورونا المستجد، خاض لاتسيو 7 مباريات حيث فاز 3 مرات وخسر في 4 مباريات.

وتوقف رصيد لاتسيو عند 68 نقطة في المركز الثاني، لكن الفارق مع يوفنتوس المتصدر اتسع إلى 7 نقاط، في جين حصد ساسولو 3 نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثامن.

وبإمكان أتلانتا صاحب المركز الثالث برصيد 66 نقطة أن يتقدم لمركز الوصيف، إذا نجح في الفوز على مضيفه يوفنتوس في وقت لاحق اليوم.