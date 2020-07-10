ثلاثة أخطاء للفار في يوم واحد.. رابطة الدوري الإنجليزي تعترف والمتضررون غاضبون

اعترفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدم صحة ثلاثة قرارات مثيرة للجدل اتخذت عبر نظام حكم الفيديو المساعد (فار) أمس الخميس خلال منافسات المرحلة 34.

وكشفت الرابطة لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" (BBC) أن من بين تلك القرارات ما يخص ضربة الجزاء التي سجل منها برونو فيرنانديز هدف التقدم لمانشستر يونايتد في المباراة التي انتهت بالفوز على أستون فيلا 3-صفر.

وذكرت أنه كان من المفترض احتساب مخالفة لصالح إزري كونسا مدافع أستون فيلا ضد فيرنانديز، وأضافت "كان قرارا خاطئا. كان من المفترض تغيير القرار عبر فار لكن هذا لم يحدث، وكان من المفترض فعليا احتساب خطأ لصالح كونسا".

ومن جانبه قال دين سميث المدير الفني لأستون فيلا عقب المباراة إن القرار كان "مخزيا".

كما انتهت مباراة توتنهام أمام بورنموث بالتعادل السلبي، لكن الرابطة أعلنت أيضا أن هاري كين كان يستحق الحصول على ضربة جزاء، بعدما تعرض للدفع داخل منطقة الجزاء.

وأبدى جوزيه مورينيو مدرب توتنهام استياءه إزاء ما حدث قائلا "كل العالم يدرك أنه كان من المفترض احتساب ضربة جزاء".

وعن المباراة التي انتهت بالتعادل بين إيفرتون وساوثهامبتون 1-1، ذكرت رابطة الدوري أنه لم يكن من المفترض احتساب ضربة جزاء لصالح ساوثهامبتون، والتي أهدر جيمس وارد-براوس فرصة التسجيل منها.

ورغم إهدار فرصة التسجيل من ضربة الجزاء، أبدى كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون كارلو عدم رضاه إزاء قرار احتسابها. وقال "أداء الحكم كان مثل أداء فريقي، حيث إنه لم يكن جيدا".