هل الحجامة سر تألق بنزيمة مع ريال مدريد؟

للعام الثاني على التوالي، يحرص المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، هداف فريق ريال مدريد الإسباني، على عمل الحجامة، وهو ما قد يطرح سؤالا عن مدى ارتباطها بتألقه اللافت هذا الموسم بالدوري الإسباني لكرة القدم.

ونشر بنزيمة (32 عاما) على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لظهره وتظهر عليه آثار كؤوس الحجامة التي أجراها له أخصائي تقويم العظام جيفري سمادجا، معلقا "الحمد لله"، في إشارة إلى تطبيقه لها كسنة نبوية حيث أمر بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وسلطت صحيفة ماركا الإسبانية الضوء على حجامة بنزيمة، مشيرة إلى أنه أجراها العام الماضي خلال استراحة دولية، لكنها أخطأت بوصفها علاجا صينيا تقليديا يفيد الدورة الدموية.

ويقول استشاري جراحة العظام والطب الرياضي الدكتور أسامة عبد الرشيد للجزيرة نت إن الحجامة لها آثار ممتازة على اللاعبين المصابين حيث تخفف آلام الإصابات، كما أنها تنشط الدورة الدموية في الجلد وبالتالي العضلات، مما يخلص الجسم من الدم الفاسد.

أما بوبكر حناشي مدرب اللياقة البدنية السابق للمنتخب التونسي والمحاضر بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، فيقول للجزيرة نت إنه يؤمن بأن رسول الله لا ينطق عن الهوى، وإن ما قاله في الحجامة له حكمة أثبتها العلم الحديث، مؤكدا وعن تجربة عملية أن الحجامة تحسّن الصحة العامة للاعبين، ولهذا يجريها بنزيمة بشكل منتظم.

وأشار حناشي إلى أن الحكم الدولي التونسي صادق السالمي المرشح للتحكيم بكأس العالم لكرة القدم 2022 بقطر حريص على عمل الحجامة بانتظام، وذلك بفضل تأثيرها الإيجابي على صحته العامة ولياقته البدنية، كما أن بعض اللاعبين التونسيين يحرصون على الحجامة، يذكر منهم لاعب نادي الأفريقي صابر خليفة، وكانت أحد أسرار لياقته البدنية العالية رغم بلوغه 35 عاما.